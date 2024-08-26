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搭捷運遺失物品不用慌 中捷優化系統讓民眾快速確認否是掉車上

旅客若搭中捷遺失物品，可至遺失物中心詢問。（中捷公司提供）

旅客若搭中捷遺失物品，可至遺失物中心詢問。（中捷公司提供）

2024/08/26 09:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷自2021年通車以來，遺失物拾獲量逐年遞增，去年處理逾1萬件遺失物；為方便失主很就可找到遺失物，中捷公司優化遺失物作業系統，增加物品重要特徵資訊，以利失主辨識確認，相較2022年遺失物尋獲率30%、去年33%，今年截至7月遺失物尋獲率已達35%，逐年成長。

根據中捷公司統計，旅客在車廂最常遺失物品前三名分別為現金、電子票證、傘具，為防止盜領事件發生，站務人員會在遺失物作業系統仔細登錄相關細節，系統也具備檢核機制，降低冒領風險，中捷公司將持續精進優化系統，以有效提升認領率及旅客滿意度為目標。

中捷公司董事長顏邦傑表示，自110年建置遺失物作業系統以來，中捷透過標準作業流程處理遺失物，系統化受理、轉送、入庫及招領，旅客可利用官方網站、App線上查詢遺失物，或透過遺失物中心、客服中心協尋。只要失主有心想找回，幾乎都能如願，就怕沒留下任何線索，主人又不回頭找，就很難物歸原主。

  中捷公司說明，在台中捷運系統範圍內拾獲的遺失物由公司代為保管6個月，中捷官網、App可查詢前6個月的遺失物，遺失物公告資訊除了物品名稱、拾獲日期及地點，近期增加物品重要特徵資訊，如姓名（隱碼處理）、證件類別、顏色等，方便失主查詢辨識。

 

中捷公司也提醒旅客離開月台、車廂、廁所前，應先檢查隨身物品以免遺失，也歡迎旅客多加利用台中捷運App線上查詢及填寫協尋單功能，省去進線客服電話的時間與費用。

台中捷運APP遺失物查詢功能已優化，方便失主辨識。（中捷公司提供）

台中捷運APP遺失物查詢功能已優化，方便失主辨識。（中捷公司提供）

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