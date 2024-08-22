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    假車牌猖獗！ 霧峰烏日「炸街車」掛註銷、試車牌囂張上路

    霧峰警方查出車牌半年前逾檢註銷。（讀者提供）

    霧峰警方查出車牌半年前逾檢註銷。（讀者提供）

    2024/08/22 19:05

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰、烏日警分局本週連續查獲改裝「炸街車」，違規懸掛註銷、試車及網購假車牌，其中，31歲戴姓騎士懸掛半年前逾檢註銷車牌，囂張騎經員警去倒垃圾，由於「轟轟」音浪炸街，當場遭員警依違法道路交通管理處罰條例及噪音管制法開罰。

    霧峰警分局表示，仁化派出所於20日晚上9點許執行「靜城專案」，發現改裝排氣管機車迎面轟隆隆而來，強烈刺耳高分貝吸引巡邏員警攔查，戴男騎乘改裝機車要倒垃圾，車牌早在半年前逾檢註銷。

    仁化派出所長黃秉鈞說，機車「噪音炸街」擾民，警方通報監理所及環保局辦理臨時檢驗，若車輛不符合管制標準依「噪音管制法」可處1800元至3600元罰鍰，至於懸掛違規車牌依據道路交通管理處罰條例規定，向戴男開出3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並查扣車牌及機車。

    烏日警分局瑞井派出所於21日下午2點半許，前往台中區監理所查獲代辦業者駕駛懸掛偽造的第二類試車牌（試B7085） ，企圖辦理車輛重領號牌檢驗，檢驗員察覺車牌顏色過白，且邊框明顯有差異，要求駕駛當場拆牌，經檢視號牌為偽造車牌。

    第四警分局黎明所警員蔡承儒19日晚間9點許，騎車經過永春路口，發現德系改裝休旅車發出「隆隆」巨響噪音，攔車後，陳姓男駕駛稱因超速吊扣繳回車牌，從網購平台花8千元買2面訂製車牌，在路上跑彷如隱形，警方怒斥涉及刑法「偽造特種文書罪」送辦。

    戴男（右）懸掛半年前逾檢註銷車牌，囂張騎經員警去倒垃圾。 （讀者提供）

    戴男（右）懸掛半年前逾檢註銷車牌，囂張騎經員警去倒垃圾。 （讀者提供）

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