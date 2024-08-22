台中YouBike 2.0常無車可借 交通局：站點已1365站持續增站增車

台中市交通局說，YouBike2.0站點已有1365站。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/22 18:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府已將iBike1.0更新為YouBike2.0，但審計部台中市審計處說，超過成iBike1.0車柱仍未拆除，且公共自行車數下降近5成，常常發生無車可借問題，市府應改善，提升服務量能及品質；市議會交通地政委員會副召集人謝家宜則要求，市府應以租賃站的熱點如學校、捷運等來優先補車輛，而不是沿著路線逐站補。

交通局說，1.0設備陸續達汰換年限，汰換前iBike1.0車輛周轉率為每日每台0.3次， YouBike2.0車輛周轉率則達4到5次，顯見多數民眾都已改騎YouBike 2.0，交通局去年6月進行相關設備汰換作業，目前1.0設備已拆除約7成，並邀集相關單位研商公共自行車、租賃站電源活化使用方案。

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審計處指出，交通局為推動電動公車、捷運通車及iBike倍增計畫等，經查執行情形，iBike1.0已於2023年6月停止營運，但是截至去年底止，尚有逾3成車柱仍未拆除，民眾騎乘的iBike2.0，僅有1萬68輛，較已停止營運日前服務的iBike數量1萬9243 輛，減少高達47.68％，致使常常發生民眾無車可借的情形，影響民眾交通便利。

審計處並指出，統計去年1到8月捷運綠線租賃站，發現連續可借達百次以上的站點，卻有連續10分鐘無車可借的租賃站有5站，已影響民眾通及轉乘便利，要求改善。

交通局指出，截至今年7月，2.0車輛共有1萬326上線營運，目前站位數也已完成1365站，未來將持續投入增站、增車，逐步讓台中市每一個里都有站點，今年也以「里里iBike計畫」增站數達80％為目標，提供民眾良好服務水準。

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