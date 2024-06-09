士兵上網賣槍彈遭勒令退伍 因這原因上訴獲輕判2年

一名賴姓職業士兵，因缺錢花用上網兜售槍彈遭勒令退伍，一審判處3年8月徒刑，上訴台中高分院，認為其供出槍彈來源，檢警因而查獲上手，改判2年，緩刑5年。（記者陳建志攝）

2024/06/09 19:51

〔記者陳建志／台中報導〕一名賴姓職業士兵因缺錢，上網兜售改造手槍、子彈賺差價，警方喬裝買家誘捕偵查抓到，軍方4天火速勒令其退伍，法院一審以賴嚴重危害社會治安，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判他3年8月；賴上訴表示自己才19歲已付出龐大代價，二審認定他供出槍彈來源且因而查獲符合減刑規定，且偵審過程都坦承犯行，撤銷改判他2年，緩刑5年，仍可上訴。

判決指出，賴姓男子透過網路購買具殺傷力非制式手槍1把及子彈13顆後，藏放在其位於嘉義市的住處，後因缺錢花用在網路上兜售，台北士林分局警員網路巡邏發現，喬裝成買家要購買。

賴男向喬裝買家的員警表示，自己有FNX-9的改造手槍1把欲出售，一併附贈50顆空包彈及20顆實彈，經雙方磋商後，達成以12萬元進行交易，並約定在國道3號台中清水服務區交易，待賴男上車交易立刻遭埋伏員警逮捕送辦，賴男一審遭判處3年8月，併科罰金新台幣5萬元，賴男認太重上訴。

賴男上訴二審表示，非法販賣非制式手槍、子彈未遂，在偵查及審判中均自白犯罪，並供出槍砲、彈藥的來源是透過露天拍賣，向一名丁姓男子購買，3萬元定金也匯入丁男女兒郵局帳號中，並由士林分局因而查獲丁男送辦，應依規定減刑。

賴男表示，自己高職畢業，案發時僅19歲，學經歷匱乏，因經濟需求而購買槍枝賺取價差，並未為其他實害行為，與擁槍自重的不肖分子有別，且原本是職業軍人，但因本案已在2023年2月被勒令退伍，目前從事水電學徒，希望能輕判宣告緩刑。

台中高分院審理後認為，賴男於偵、審中自白，並供述其槍彈來源，檢警因而查獲丁男，應依修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項前段規定減輕其刑，原判決認為不符合減刑規定，即有未合。賴男請求判處較輕之刑為有理由，因此將原判決撤銷改判。

台中高分院法官認為，賴男明知具有殺傷力的非制式手槍、子彈及槍砲主要組成零件，均對社會治安危害甚鉅，竟恣意販賣或持有，雖尚無造成其他公眾或他人之現實惡害，且未進而持以實施犯罪，然猶如不定時炸彈，對社會治安潛在危害非輕，但念其犯後始終坦承犯行，並有供出槍彈來源因而查獲，且之前並無前科，當知有所警惕而無再犯之虞，因此改判2年，並宣告緩刑5年讓他改過自新。

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