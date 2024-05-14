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晚上搖珍奶、白天改手槍！ 中警衝屏東逮人扣槍彈

中市警方南下屏東逮人。（警方提供）

中市警方南下屏東逮人。（警方提供）

2024/05/14 22:25

〔記者許國楨／台中報導〕屏東縣陳姓男子晚上在夜市擺攤賣珍奶等手搖飲，白天則因興趣窩在住處改槍，台中市警方掌握陳男涉擁槍情資，去年底南下抓人，當場查扣改造槍彈及改造工具一批等證物，全案依槍砲罪嫌移送屏東地檢署後，檢方聲押獲准，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵八隊長曾朝顯今天說明案情指出，該隊日前偵辦槍砲案件，接獲情資顯示屏東縣萬丹鄉陳姓男子（49歲），平日是某夜市飲料攤商，但因對槍枝情有獨鍾，除持有非法槍械，甚至在網路上購買零組件及改造、保養工具，嚴重危害地方治安，隨即對其進行跟監蒐證。

經與高雄市左營警分局成立專案小組後，報請屏東地檢署指揮偵辦，專案小組去年底見時機成熟，持搜索票及拘票前往屏東將陳男查緝到案，還在其住處起獲改造手槍1把、子彈31發、銅製彈頭及彈殼1批、改造槍械工具1批及手機5支等贓證物。

對於改槍目的、取得零件、何時取得槍彈等細節，何男警詢中均避重就輕，甚至推給行方不明友人，全案依槍砲罪嫌移送屏東地檢署後，檢方認犯罪嫌疑重大向法院聲押獲准，而全案經檢方偵結後，近日依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」非法製造手槍及子彈罪嫌起訴在案，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。

台中市刑大呼籲，非法槍彈為暴力犯罪之亂源，嚴重影響社會治安，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

警方查扣的槍彈及改造工具。（警方提供）

警方查扣的槍彈及改造工具。（警方提供）

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