鐵漢柔情全為她！1歲愛女突熱痙攣 鋼鐵老爸急攔警車奔醫院

白色轎車迴轉後攔下警車。（警方提供）

2024/06/09 16:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市1歲陳姓女童前天高燒就醫後未見緩解，返家途中突出現熱痙攣的症狀，就在夫妻兩人手足無措急尋醫院時，赫然發現有輛警車駛來，情急下就將迴轉車子橫擋在路中，成功吸引了警方注意，得知女童狀況，員警也協助火速趕抵醫院，讓小女童獲得醫院的妥適照顧脫離險境。

台中市第三分局東區分駐所員警文哿進、羅挺維當晚巡經東區南京路與建成路口時，一輛停等紅燈的白色轎車竟突然在警車面前迴轉，隨後橫擋在馬路中央，此時從副駕駛座車窗探出一名男子，焦急地拍打側邊車門喊著：「抽搐啦！」透過隔空喊話，得知車內有名1歲女童發燒抽搐需要協助。

此時員警也二話不說，立即開啟警鳴器和警示燈，讓原需10分鐘車程的醫院，僅花了3分鐘便趕抵，陳姓男子立即抱著女兒快步走進急診室，親手將寶貝女兒交給醫護人員，期間這名外型粗曠的鋼鐵老爸，見到女兒不舒服模樣臉上滿是心疼，也只能溫柔地撫摸女兒的頭髮給予安慰，眼中全是央求舒緩女兒痛苦的期盼。

經了解，原來當天陳男才帶著發高燒女兒跑醫院，沒想到返家途中，女兒卻開始出現熱痙攣症狀，身體不由自主抽搐，突如其來狀況讓他和妻子不知所措，只能邊安撫女兒，一邊搜尋鄰近有無醫院，兵荒馬亂之際突見到有警車靠近，情急下才會趕緊攔車求助，幸好女兒病情經妥適診治沒有大礙，對於員警果斷伸出援手萬分感激。

警方提醒民眾，若發生緊急情況應盡量撥打119求助，除有專業救護員可在線上提供及時協助資訊，救護車上更配備完善救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障，避免耽誤黃金救援時間，另在路上聽聞救護車或警方警笛時，請提高警覺並放慢速度，減速禮讓救援車通行。

陳男急抱愛女衝急診室，幸及時照護脫離險境。（警方提供）

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