台中市場買油豆腐一咬驚見「完整大蟑螂」 逾8千網友喊「超噁」

一名網友表示在台中市場買油豆腐，一咬竟發現一隻完整的大蟑螂包在裡面，高清照讓看到網友都想吐。（擷取自「爆料公社二社」）

2024/06/09 13:56

〔記者陳建志／台中報導〕一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，近日到台中的市場買油豆腐，結果一咬竟在裡面發現一隻完整的大蟑螂，讓她作噁表示「不說了我先去吐了」，並感嘆現在的食安真的堪慮，發文已吸引超過8千名網友關注，紛紛留言「我的天啊！好噁」、「這油蔥有點大塊」，有網友則質疑蟑螂整隻完整、新鮮，不會是你塞進去的吧？原PO又放上其他可以清楚看到蟑螂腳痕跡的照片，強調絕不是事後加工。

台中市食品藥物安全處指出，經仔細檢視該筆網路資料並無業者相關資訊，食安處會持續追查，如有進一步資料或陳情，將依規辦理。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，「現在的食安，真的堪慮，還好很燙沒有一口咬，不說了我先去吐了，台中市場買的」，並附上幾張可以看到油豆腐裡面包著一隻大蟑螂的高清照。

網友看到紛紛留言，「要吐了」、「我的天啊！好噁」、「昏倒欸！扯爆」、「加料不加價」、「這油蔥有點大塊」、「好噁心喔這是油豆腐嗎？」、「內餡也太豐富」、「應該會嚇到整個人變白色，太扯了吧，超噁爛」、「天啊！這樣完整太可怕」、「好高清喔！！」。

不過也有網友質疑蟑螂整隻完整，「這應該是放進去的吧？屍體很完整，加上這個開口很奇怪」、「看起來很新鮮，不會是你塞進去的吧」、「高溫炸過還能整隻好好的？要確定內」；原PO又放上其他照片，表示可清楚看到在油豆腐裡面的腳，強調絕不是事後加工。

一名網友表示在台中市場買油豆腐，一咬竟在裡面發現一隻完整的大蟑螂，讓她噁心想吐。（擷取自「爆料公社二社」）

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