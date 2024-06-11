台中三寶爸「半路出家」從警 屢破大案榮獲全國模範警察

許員繼前年先獲市警局頒發模範警察，今年則更上一層樓，獲得「全國模範警察」殊榮。（警方提供）

2024/06/11 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局偵查佐許梓宥原就讀科大研究所，畢業後始終未能在職場找到人生方向，在家人鼓勵下投身警界，雖自嘲「半路出家」，但從警10年間身為三寶爸的他屢破大案，前年先獲市警局頒發模範警察，今年則更上一層樓，獲得「全國模範警察」殊榮，13日將到警政署接受表揚，同事家人都與有榮焉。

第二分局表示，許員今年41歲，過去是科大電子研究所畢業，曾在機械公司上班，但未能找到人生方向，在家人鼓勵之下，報考2013年特考班投身警界，2018年6月考上偵查佐後，已在警察服務10年，也找到使命感與歸屬感，屢破槍砲、毒品、人口販運、詐欺集團等案件。

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因績效斐然，2022年間先獲第58屆台中市警察局模範警察，今年更獲得警政署肯定，獲得全國模範警察的殊榮，全台僅有28人獲獎，許是台中市警局唯一得獎者，同事家人都與有榮焉，不僅父母驕傲地向左鄰右舍現寶，三個孩子也將波麗士老爸當作榜樣，童言童語地說要跟爸爸一樣成為抓壞人的警察。

許員說，偵辦刑案迄今，印象最深刻的就是一件從小毒販開始追查，最後破獲未成年賣淫集團案件，當時先掌握嫌犯兜售毒咖啡包，偵辦過程中，檢視嫌犯手機內有關於色情媒介訊息，進而發現有未成年少女遭犯罪集團控制，他偽裝成買家進行誘捕，與歹徒相約彰化一處廢棄大樓。

追捕過程中顧不得嫌犯身上是否攜帶武器，在腎上腺素激發下衝鋒陷陣，於樓梯間強力制服嫌犯，案件順利破獲後，少女家長對於警察的積極作為再三感謝，他也從中獲得莫大的成就感，堅定打擊犯罪的人生志向。

6月生日的許員表示，這個獎項可說是絕佳的生日禮物，意義非凡，除感謝長官、同事的全力協助，以及資深前輩的指導提點，也要感謝妻子，以及念國中、國小的3個小孩，成為他的後盾，使他能夠無後顧之憂地全心投入喜愛工作，而有感詐騙案件猖獗，也期許自己持續精進虛擬貨幣相關知能，俾利詐騙案件偵辦，維護民眾安居樂業的生活。

台中市第二分局偵查佐許梓宥（中），今年榮獲警政署全國模範警察，近日先由副市長鄭照新（左）、市警局長李文章（右）表揚。（警方提供）（記者許國楨攝）

許員感謝妻子及三個小孩成為他最堅強的後盾。（警方提供）

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