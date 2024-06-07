台中警想知通緝資料濫查6人個資未獲利 法官輕判給緩刑

中市六分局市政所劉姓員警，想知道通緝資料，違法查詢6位男性民眾個資，法院輕判並諭知緩刑。（記者張瑞楨翻攝自Google街景圖）

2024/06/07 16:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第六分局市政派出所劉姓警員，明知6位男民眾不是他辦案的對象，卻以「偵辦刑事案件」、「查緝查捕逃犯」為由，查詢6位民眾的個人資料，被督察發現報請台中地檢署偵辦起訴，檢方偵查與台中地院審理時，他都坦承犯行，律師也強調他並未將資料外流或用於非法，法官認為他的動機，是想知道6人的個人通緝刑案資料，並未獲得利益，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」，輕判徒刑1年2月，並諭知緩刑2年，可上訴。

判決書指出，檢方起訴指出，劉員是中市警察局第六分局市政派出所警員，負責該分局轄區內的犯罪偵查等業務，他明知內政部警政署刑案資訊系統，應限於執行法定職務必要範圍內使用，該系統所查得的刑案資料，屬個人資料保護法規範的個人資料，他卻於2021年2月3日至2022年4月24日止，未取得當事人同意，利用市政派出所、警備隊辦公室公務電腦，登入內政部警政署警政知識聯網，在「用途」欄輸入「偵辦刑事案件」、「查緝查捕逃犯」的不實查詢用途，查詢6位男性民眾的資料，包括生日、身分證統一編號、犯罪前科、聯絡方式，被第六分局督察組發現，報告台中地檢署偵查起訴。

台中地院審理時，劉員坦承不諱，律師辯護說，劉員沒有將上述個人資料挪為他用或非法用途，請求依刑法第59條規定減輕其刑，法官認為，劉員是公務員，依法應加重其刑，但他與利用職務機會圖利自己或他人，或為販賣個資而獲利，或僅為窺得個人隱私，非法蒐集個人資料罪的公務員不同，兩者犯罪行為造成的危害社會程度也不同。

法官強調，6名被害人不是劉員偵辦刑案的偵查對象，劉員動機是想查探6人的個人通緝刑案資料，且並未將取得的資料加以利用，犯罪行為所生的損害尚未擴大，劉員也未獲得任何益處，且他也與兩名被害人和解，並賠償其中1人完畢，顯示他確有悔意，並盡力彌補對方，援用刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，依公務員假借職務上機會，非法蒐集個人資料罪，判處徒刑1年2月，另外，劉員經此教訓，當能知所警惕，應無再犯之虞，諭知緩刑2年，以啟自新。

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