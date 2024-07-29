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首頁　>　社會

當警面大甩尾狂飆見死路一條 天兵酒駕男拋毒蠢徑全都錄

林男酒駕在員警面前大迴轉。（警方提供）

林男酒駕在員警面前大迴轉。（警方提供）

2024/07/29 12:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子近日攜毒又酒駕，到南屯區訪友途中見到巡邏警員，因心虛突然當警員面前來個180度大迴轉後狂飆，警見狀一路鳴笛尾隨，林慌亂中駛入社區大樓停車場企圖躲避查緝，卻因門禁管制進退兩難，從車內拋出K盤棄車逃逸，被趕上警察碰個正著，當場束手就擒。

台中市第四分局今天說明這起誇張酒駕案指出，該分局黎明所警員蔡承儒12日下午執行巡邏勤務，在南屯區永春東七路停等紅燈時，發現23歲林男駕駛黑色轎車行經，突然看到警察在前方路口，擔心酒駕一事東窗事發，慌亂中不知道往哪裡躲，只好上演大迴轉戲碼。

只是此甩尾動作，因輪胎高速運轉下發出刺耳噪音，加上疾駛狂飆詭異行徑反倒引起蔡員注意，立即鳴笛追趕查緝，而林男因不熟悉路況，原本欲駛入一棟大樓地下停車場，以為停入後神不知鬼不覺，沒想到該社區車道口有門禁管制，鐵門並無開啟，眼見死路一條，林第一時間下車將K盤丟到車道旁花圃，接著棄車轉身朝車道口外逃竄。

但其愚蠢行徑被警察全程目睹，當場將其壓制在地，經實施酒測，酒測值0.25毫克，已超過法定標準值，而有0.2公克K他命的K盤也被查獲，林供稱，當天在北區住處飲酒後，開車到南屯區訪友，沒想到途中遇到警察，警詢後全案依公共危險罪嫌送辦，涉毒部分則依毒品危害條例函請裁罰，另外驗尿釐清林是否涉及毒駕。

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林男當場就逮。（警方提供）

林男當場就逮。（警方提供）

林男丟擲的K盤。（警方提供）

林男丟擲的K盤。（警方提供）

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