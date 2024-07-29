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中市輕生通報次數上升遭質疑 衛生局：鼓勵通報才能及時介入協助

中市衛生局設有5個社區心理衛生中心，可及時介入協助（市府提供）

中市衛生局設有5個社區心理衛生中心，可及時介入協助（市府提供）

2024/07/29 12:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕根據衛生福利部統計，台中市去年輕生通報次數上升到5607件，相較2019年的3839件，數據增加4成6；民進黨市議員江肇國痛批，市長盧秀燕標榜富市台中、新好生活，但種種數據都戳破這個假象，呼籲盧市府，要更認真看顧台中，接住每一位需要幫助的市民。

中市衛生局表示，衛生局鼓勵民眾通報，因為有通報才能讓相關單位及早介入，避免悲劇發生，也呼籲左鄰右舍發揮「雞婆」的精神，若鄰居有不尋常的情形，若一直都不出門，就應該及時通報，讓相關單位協助解決困境，而民眾若有困境，需要緊急協助，衛生局有5個社區心理衛生中心可及時協助。

市議員江肇國表示，台中市近來陸續發生多起市民輕生的案件，「台中怎麼了？」， 根據衛福部統計自殺通報人次，盧秀燕執政第一年是3839件，到去年2023年卻飆升到5607件，數字增加4成7，顯示越來越多市民，因不同的壓力陷入心理健康的問題，卻無法得到足夠的支持和幫助而有輕生的行為。

江肇國指出，台中市這幾年從2021-2023，每年因輕生而死亡的人數為415、419、437人，皆超過400人。面對自殺通報以及死亡數不斷提升，自殺防治工作絕對是刻不容緩。

江肇國認為，每個人心理產生壓力的因素很多，輕生防治的業務牽涉很廣。市府應跨局處協調與資源投入，加強提供高風險個案關懷，成立更多地方心衛中心，甚至成立自殺防治中心，多管齊下向需要幫助的市民伸出援手，即時守護住每一顆受傷的心。

衛生局表示，5個社區心理衛生中心分別在西屯、東區、豐原、太平、潭子，民眾可先打04-25155148 專線，將會協助轉接到就近的中心接受協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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