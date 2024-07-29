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首頁　>　社會

白天手搖飲店、晚上變分裝場 刑事局扣逾千包毒咖啡逮3人

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

2024/07/29 12:21

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣莊姓毒販為逃避查緝，異想天開在白天經營手搖飲店掩人耳目，晚間則將店面變身為毒品分裝場，刑事局中部打擊犯罪中心今年3月間上門查緝，除逮捕莊嫌等3人，也查扣毒品市場價格約75萬，數量高達1千多包的毒咖啡，全案詢後依毒品罪嫌送辦。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出，該隊今年1月間偵辦毒品案，陸續逮捕多名小藥頭，經溯源追查得知，貨源來自彰化縣40歲莊姓男子，經布線跟蒐，發現主嫌莊男夥同都是39歲的關男、張男兩名共犯組成販毒集團，白天經營手搖飲店，卻以此為幌子，夜間成為分裝場，實際上從事毒品分裝不法。

案經報請彰化地檢署檢察官指揮，會同彰化及台中警方組成專案小組共同偵查蒐證，今年3月間見時機成熟上門查緝，當場查扣毒咖啡1497包（重4541.06公克）、卡西酮1包324公克、封口機、分裝袋、電子磅秤、果汁粉1包15.5公斤、咖啡包空裝袋1500個等證物，若以目前毒品市場價格每包500元換算，這批毒咖啡市價約75萬元。

警方同時逮捕莊嫌等3人，詢後依毒品罪嫌送辦，檢方訊後命莊以5萬元交保，另外擴大追查毒品來源；刑事局表示，新興毒品問題危害國人身心健康甚鉅，嚴重影響社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品更為重罪，呼籲民眾切勿以身試法。

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警方上門查緝。（警方提供）

警方上門查緝。（警方提供）

警方上門查緝。（警方提供）

警方上門查緝。（警方提供）

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