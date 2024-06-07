網戀2個月閃婚、1個月挨揍3次 法官：「婚姻徒存形式」判離婚

二審法官認為小芳被丈夫毆打，未達「不堪同居之虐待」程度，改依「婚姻徒存形式」等理由判決離婚。示意圖。（資料照）

2024/06/07 10:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子小芳與男子阿強，網路認識2個月就閃婚，不料，婚後僅兩週，小芳就被阿強痛揍，婚後約1個月被揍3次，小芳離家出走並訴請離婚，不料台中地院卻駁回，她上訴二審，高等法院台中分院認為她挨揍，未達「不堪同居之虐待」程度，但她離家已1年，與丈夫阿強互不往來，阿強更是不參加調解，也從未出庭，二審援用民法的「其他難以維持婚姻的重大事由」，認定兩人婚姻「徒存形式」，判決兩人離婚。

女子小芳提起民事訴訟主張，她與丈夫阿強（皆化名），透過網路認識約2個月後，於2023年2月初結婚，不料，結婚僅約兩週，她就被丈夫毆打，同年3月8日下午2時與傍晚6時，她又被丈夫打兩次，臉部、頸部多處結痂與右胸疼痛等傷害，她搬離兩人居住的住處，再向台中地方法院聲請保護令獲准，兩人婚後僅同居約一個月，她離家之後，夫妻兩人未再聯絡，聲明法院判決兩人離婚。

不料，台中地方法院一審卻以她離家導致婚姻生變，女方是婚姻生變責任比較重的一方等理由，駁回她的離婚之訴，她向高等法院台中分院二審上訴，聲明一審判決廢棄，請准兩人離婚。

阿強於雙方調解、一審及二院審理期間，從未親自或委託他人到庭表示意見，也沒有提出書狀答辯。

二審認為，阿強沒有出庭與書面答辯，對於小芳的事實主張，視同自認，小芳上述主張應為真實，至於小芳援用民法第1052條第1項第3款，「不堪同居之虐待」訴請離婚，這是指身體或精神受到不可忍受的痛苦，導致不堪繼續同居，小芳主張婚後被丈夫阿強數次施以肢體暴力而成傷，不過，從各項證據看待，尚難認小芳已達到不能忍受的程度，人格尊嚴與人身安全被侵害的程度，因此，小芳主張不堪同居的虐待之說，並無根據。

不過，二審又認為，小芳另依民法第1052條第2項規定，有其他難以維持婚姻的重大事由訴請離婚，小芳與阿強透過網路認識，僅2個月即結婚，感情基礎本非深厚，阿強婚後數日（約兩週）即對小芳有肢體暴力之舉，小芳受傷後，主動搬離兩人共同的住所，雙方婚後僅同居1個月，卻分居至今已1年多，這段時間互不往來，都沒有積極挽回之舉動，阿強於調解、一審及二審期間，從未親自或委託他人到庭，全無挽回婚姻之意，顯示兩人婚姻「徒存形式」，據此判決離婚，可上訴三審。

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