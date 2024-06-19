台中這路口機車強制兩段左轉 騎士批「脫褲子放屁」

台中大里區大明路和國光路口採綠燈輪放，機車卻仍要強制二段式左轉，台中市議員張芬郁（右）、大明里長黃顯堂（左）建議調整車道配置開放左轉。（記者陳建志攝）

2024/06/19 19:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區大明路左轉國光路口號誌採綠燈輪放，卻仍要強制機車兩段左轉，造成騎士多等至少2分鐘，遭批是脫褲子放屁，民進黨市議員張芬郁接獲民眾陳情，要求取消兩段左轉，交通局和大里區公所表示，該路段8月即將辦理「道路品質改善計畫」，屆時會檢討車道標線配置一併改善。

張芬郁表示，接獲陳姓民眾反應，每天騎機車必經大明路左轉國光路往霧峰方向，不解為何此處紅綠燈號誌和對向車道採輪放設計，對向沒有來車，機車族還是要到國光路強制二段左轉，根本是脫褲子放屁，若機車騎士未注意強制左轉號誌直接跟著汽車左轉，可能罰單吃不完，希望取消沒意義的強制左轉規定。

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張芬郁認為，該路口強制機車二段式左轉是多此一舉，將增加騎士等待通行時間，但若以現況直接讓機車左轉，又恐和直行車發生碰撞，必須重新規劃車道和標線，強調大里仁愛醫院前的東榮路和國光路也是採號誌輪放，早已經透過車道標線配置，讓左轉的機車可以提前行駛內側道左轉，不須二段式左轉。

大明里長黃顯堂表示，該路口號誌輪放各30秒，國光路通行時間又長達120秒，機車強制二段左轉至少要多等2分多鐘，除建議要左轉國光路的騎士可改走東興路，也希望該路口比照東榮路和國光路，讓機車走內側車道直接左轉。

為解決該路口設計問題，張芬郁近日邀集相關單位辦理會勘，交通局表示，此路段要取消二段式左轉，必須重新配置車道和標線，建議內車道是寬3.5米的混合車道，讓左轉機車直接行駛內車道，才不會和直行車發生碰撞，但目前的內車道寬度約3米，車道寬度需重新配置規劃。

大里區公所表示，大明路在國光路2段至中興路2段間路段，已納入內政部道路品質改善計畫辦理中，預計今年8月初開工，待工程開工前將再召開協調會，屆時將召集相關單位研議大明路左轉國光路口，取消兩段式左轉調整車道事宜。

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