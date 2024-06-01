被暴力丈夫打瞎眼睛 老婆求法官：網開一面讓夫妻早日團聚

紀妻親友於臉書上傳傷勢，希望社會能幫助她，被中警巡邏發現偵辦。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2024/06/01 10:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲紀姓男子，是被外人視為不抽菸、不喝酒的好丈夫，卻有打老婆的惡習，2022年紀妻滑倒，機車受損，紀男不滿，竟徒手或持桿麵棍，把妻子打得左眼視力幾乎為0，其友人上網求救，被中市警方網路巡邏發現而主動偵辦，紀男被台中地檢署聲押獲准，台中地院審理時，紀妻卻告訴法官，盼望法院網開一面，不希望重判丈夫，讓丈夫能早日返家與她團聚，法官尊重紀妻意見而減刑，依家庭暴力防治法之重傷害罪判紀男4年徒刑。

「誰能幫幫她？很痛心，這些傷。是一個不菸不酒，人模人樣的先生，對一個極度驚恐，毫無自信可言的太太，為了要教育太太聰明一點，所留下來的痕跡。太太已經被毆打到腦部嚴重退化，記憶間斷，左眼視力幾乎0，目前胸腔出血，兩人的兩個女兒，時常親眼目睹父親毆打、踹、凌虐母親，母親被打到頭破血流，父親還會笑著說『妳們看，媽媽流血』，威脅不准通報，也不准娘家親友關切」。

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中市警局刑警大隊去年底，網路巡邏發現一位匿名者，在臉書貼出上述文章為紀妻求救，與中市警局六分局西屯派出所合作，向台中地檢署聲請拘票，為紀妻聲請保護令，並拘捕紀男聲押獲准。

判決書指出，紀妻於2022年9月12日晚間，騎乘機車滑倒，導致機車受損，紀男心生不滿，徒手或用桿麵棍（紀男從事燒賣製作販售）猛打妻子，導致妻子左側下顎骨髁頭下區閉鎖性骨折、右側下顎骨骨角骨折（嘴巴無法張開閉合），雙側下眼眶併雙側臉頰、左背與左大腿內側、左臀與左大腿外側大片瘀血，最嚴重的是左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，左眼治療後視力為0，幾乎喪失視力，已達「不可逆視神經萎縮，屬嚴重減損一目之視能之重傷害」程度，紀妻之後又於2023年10月被打，親友看不下去而上網求救。

台中地院審理時，紀男只承認普通傷害罪，「當時我在打我老婆時，我從來沒有想過要讓我老婆受這麼重的傷，我沒有重傷害故意」，律師則辯護說，紀男對妻子無深仇大恨，並無重傷害的故意犯意。

紀妻說，去公司上班，回家時不小心滑倒，機車倒下，丈夫知道機車受損後，就打她一頓，「腳的部分是用棍子（桿麵棍），其他用手打，頭部會用鐵鎚跟手毆打我，視網膜剝離的傷勢，是丈夫用拳頭毆打，但是我當時不知道那麼嚴重」。

法官認為，紀男之前爆打妻子，紀妻提出傷害告訴，但不久卻撤回，去年（2023年）又再打老婆，紀妻才在親友勸說下提出告訴，但卻又寫書狀聲明，「身為受害者，懇切為被告求情，雖身邊親友不捨我再次受傷害，但已經感受到被告的悔悟，希望法院網開一面，讓被告返家團聚，彌補這一切，讓被告可以好好照顧這個家庭」。

法官強調，重傷害罪是最低5年徒刑，紀男危害甚深，但因紀妻烈表達希望丈夫盡快返家團圓，不願意丈夫受重判，法院尊重紀妻意見，依刑法第59條，犯罪情狀顯可憫恕減刑，判紀男徒刑4年，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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