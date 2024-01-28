台中翁機車卡溝蓋！10度低溫警來助 民眾感動PO網

蔡翁機車中柱卡入水溝蓋動彈不得。（警方提供）

2024/01/28 18:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓老翁日前騎車行經南屯區時，發現機車有異狀停車察看，未料中柱不慎卡入水溝蓋動彈不得，多位民眾經過不忍蔡翁頂著低溫，輪番協力欲拉出機車未果還是報案求助，最後在警民合作下使出吃奶力氣，才順利將機車移出，其中一位民眾為此還特地到分局臉書PO文，讚揚警方善舉。

台中市第四分局南屯所員警粘為淞、何泓諺，26日晚間獲報，南屯區永春東三路有機車疑似拋錨故障，阿伯騎士獨自在寒風中瑟瑟發抖，兩警到場協助，才知蔡姓老翁（77歲）騎機車行經案發地點時，因機車發出異音下車查看，機車中柱卻直接卡死在水溝蓋上，頂著入夜僅10度低溫，四肢早已被凍得僵硬，任憑使出吃奶的力氣都沒無法脫困。

此時多位經過該處市民見狀，輪流提供協助未果才會報警，蔡翁向員警表示，騎車返家途中機車疑故障想下車查看，因天色昏暗沒注意到將車停在水溝蓋上，就這麼剛好機車中柱直接陷入水溝蓋溝縫中，使盡全力機車卻紋風不動，而被刺骨寒風凍僵雙手早已不聽使喚，所幸遇到暖心人民保母與熱心民眾共同加入救援行列。

最後眾人費了九牛二虎之力，機車才順利從水溝蓋移出，蔡翁對於員警奮力救援，手還因此差點拉傷的助人精神由衷感動，善舉也在這兩天被民眾張貼至該分局臉書粉絲專頁讚揚，「很多幫忙的民眾也拉不起來，真的非常謝謝兩位熱心警員」，讓這波低溫天氣裡頓時充滿了溫暖氛圍。

第四分局長李建興表示，有關治安、交通、災害事故、急難救護、糾紛、檢舉等攸關民眾權益案件，需要警察協助時，可撥打「110報案專線」求助，員警將第一時間迅速到場服務民眾、解決困難、排除危害，保障民眾財產安全。

蔡翁對於員警奮力救援由衷感動。（警方提供）

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