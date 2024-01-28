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注意！台61線中彰大橋施工 1/31晚間起全線封閉10小時

台61線中彰大橋進行改善施工，1月31日晚上8點至2月1日上午6點封路施工，公布北上線封路期間疏導替代路線。（圖由公路局提供）

台61線中彰大橋進行改善施工，1月31日晚上8點至2月1日上午6點封路施工，公布北上線封路期間疏導替代路線。（圖由公路局提供）

2024/01/28 15:49

〔記者陳建志／台中報導〕公路局中區養護工程分局台中工務段正在進行「台61線中彰大橋改善工程」，其中南下線工程進行收尾階段，為了進行懸臂梁翼板施工作業，預計從1月31日晚上8點至2月1日上午6點，雙向全線封閉龍井路段共10小時，提醒封路期間請依指示行駛平面替代道路。

台中工務段表示，台61線中彰大橋因靠近出海口長期鹽害侵襲受損進行橋梁改建，為維持通行採「半半施工」，並先進行南下線的改建，目前南下線已進入收尾階段，因將進行懸臂梁翼板施工作業，預計從1月31日晚上8點至2月1日上午6點，雙向全線封閉龍井路段（156K+400~167K+900）共10小時施工。

台中工務段表示，封路施工期間，南下線台61線主線車輛於156K+400下匝道（台中龍井）改行平面道路繼續直行，過台17線中彰大橋繼續南行右轉台61乙線，再左轉台61線平面道路繼續前行至台61線167K+900上匝道（彰化線西）匯入高架主線。

至於北上線在封路期間，台61線主線車輛於167K+900下匝道（伸港）改行台61線平面道路繼續前行，右轉台61乙線再左轉接台17線繼續直行，過台17線中彰大橋繼續北行銜接台61線平面港埠路一段於156K+400處上匝道（龍井）重新匯入高架主線。

公路局台中工務段表示，此次雙向封路施工約10小時，封閉期間請用路人依交維設施改道行駛，造成不便之處也請大家多體諒配合。

台61線中彰大橋進行改善施工，1月31日晚上8點至2月1日上午6點封路施工，公布南下線封路期間疏導替代路線。（圖由公路局提供）

台61線中彰大橋進行改善施工，1月31日晚上8點至2月1日上午6點封路施工，公布南下線封路期間疏導替代路線。（圖由公路局提供）

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