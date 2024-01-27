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台中新冠XBB疫苗接種率僅4％ 快打站時間地點一次看

醫師呼籲儘速施打新冠XBB疫苗。（記者蔡淑媛攝）

醫師呼籲儘速施打新冠XBB疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/27 20:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕寒流影響導致連日低溫，疾病管制署今天示警，預期國內在下週疫情將達最高峰，台中市今年一月目前已累計270例新冠肺炎併發重症個案，目前 XBB疫苗接種率僅4.03%，衛生局將於明天下午在天津年貨大街開設接種站，提供莫德納及Novavax疫苗，為18歲以上民眾施打，免預約、免付掛號費，現場隨到隨打，另於2月2日也在一中商圈年貨大街開打。

台中市衛生局統計，新冠疫情上週新增併發重症個案有63例，累計今年共270例，但目前全市新冠XBB疫苗接種率僅約4.03%、接種人數11萬4329人，由於全國新冠XBB疫苗自去年9月底開放接種後，本土通報確診併發症及死亡個案約99%都沒未接種疫苗，加上國內疫情預期於農曆春節前可能達到高峰。

衛生局表示，中市安排2場年貨大街接種站，第一場於1月28日14時至17時於天津商圈年貨大街服務處；第二場於2月2日16時至19時，於一中商圈年貨大街服務處（水利大樓前廣場），對象皆為18歲以上民眾，市府也在過年前安排其他10多處站點，都是免預約、免付掛號費，現場隨到隨打。

衛生局提醒，疫苗接種後需2週才會產生保護力，呼籲請6個月以上尚未接種新冠XBB疫苗的民眾，攜帶健保卡、小黃卡，儘速完成接種，12歲以上民眾可選擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則僅限接種莫德納XBB疫苗，並需與確診或其他新冠疫苗間隔3個月以上。

另文心森林公園接種站（溜冰廣場旁，由文心路1段與大墩七街路口進入）每週六下午1點到5點及週日上午8點到12點，開放免預約、隨到隨打，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘疫苗等4種公費疫苗。

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