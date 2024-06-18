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《台中》中捷綠線難撐 TPASS通勤族少於南部

TPASS通勤月票遭疑成效不彰，交通局指台中市公車有十公里免費，購買月票的民眾不多。（市府提供）

TPASS通勤月票遭疑成效不彰，交通局指台中市公車有十公里免費，購買月票的民眾不多。（市府提供）

2024/06/18 05:30

中彰投苗120餘萬人次輸南高屏227萬人次 大眾運輸環境待提升

〔記者蘇金鳳／台中報導〕TPASS行政院通勤月票去年七月一日實施，市議會昨天進行中央補助墊付款二讀會，民進黨議員陳俞融指出，根據公路局統計，使用月票搭乘捷運、輕軌為最多，今年五月各生活圈搭捷運人次，中彰投苗生活圈一百二十多萬人次、南高屏生活圈二百二十七萬人次，中部使用大眾運輸竟比南部還少，要求市府全力提升台中大眾運輸環境。

公車10公里免費 民眾不會想買月票

交通局長葉昭甫表示，TPASS通勤月票實施後，中市捷運今年一至四月與去年同期一至四月相較增加二成四，公車成長比較少，原因在於中市公車原本就是十公里免費，超過最多只付十元，民眾會選擇搭公車，不會想買月票，購買月票則是本身就是搭捷運通勤者，會增加民眾多搭公共運輸優惠辦法。

議會昨進行市府提案二讀會，其中TPASS行政院通勤月票，中市配合款一．五億餘元，中央補助款二．七億餘元的市府先行墊付案，議員陳俞融質疑交通局推TPASS成效不彰。

陳俞融表示，根據公路總局統計，使用月票搭乘以捷運、輕軌居多，今年五月各生活圈搭捷運人次，基北北桃生活圈二千二百多萬人次、中彰投苗生活圈一百二十多萬人次、南高屏生活圈二百二十七萬人次、桃竹竹苗生活圈六．二萬人次，中部使用大眾運輸竟比南部還少，原因就出在台中目前僅有一條捷運綠線，民眾不想多花時間從捷運轉乘各大眾運輸，請交通局全力提升台中現有大眾運輸環境。

僅一條捷運 民眾不想多花時間轉乘

交通局表示，以今年一至四月中市境內市區公車、公共自行車及台中捷運相較去年一至四月資料，台中捷運成長二四％，公共自行車成長五．五％，市區公車成長○．一％。

葉昭甫表示，中市一天市公車二十萬人次，與高雄捷運一樣多，但中市搭台鐵跨境增加二成多，捷運市境內增加二成多，可看出效果，北部及南部本來政府福利不太一樣，交通局每一個月都會檢討。

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