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屋主傻眼！房子改租為賣 查看赫見「婦人自動入住」

台中地院認定林婦搬入私人物品的行為，已觸犯入侵住宅罪，判處拘役20日。（記者張瑞楨攝）

台中地院認定林婦搬入私人物品的行為，已觸犯入侵住宅罪，判處拘役20日。（記者張瑞楨攝）

2024/01/26 12:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕有傷害前科的50歲林姓婦人，想向陳姓女屋主承租房子，不過，陳女卻已經改租為賣，不同意承租，林婦竟然「先搬先贏」，把床罩衣物等日常用品，搬入陳女的房子內，陳女氣得提起侵入住宅罪告訴，林婦辯稱她忙於父親生病，才沒有即時把東西搬出，法官卻認為她明知屋主陳女無出租意願，也未獲得陳女同意，就把物品搬入屋內，據此判處拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴。

判決書指出，林婦於2022年因傷害罪判刑2月，2023年易科罰金執行完畢，他見陳女有意出租住宅，且將住宅鑰匙交付大樓保全，方便承租人看房子，林婦於去年（2023年）2月22日向保全取得鑰匙看屋後，因陳女已改租為賣，而不願出租，林婦竟然以不明方式入侵，還把自己的生活物品，包括床罩、衣物、鞋子等搬入。

事隔半個月，想賣房的陳女，於3月8日與房屋仲介人員一起查看住宅時，驚見房內放置林婦個人物品，氣得提起侵入住宅罪告訴。

林婦坦承進入住宅放置物品，但她否認無故侵入他人住宅的犯行，她辯稱當時告訴保全，她說要租房，請保全轉告陳女，但陳女卻說要賣房，她當時已經將東西放進去，後因爸爸生病，他就去忙爸爸的事情，就沒把東西取出，不過，她又改說，第1次進入住宅，沒有放東西，是之後陳女說不賣房了，她才把東西搬入。

台中地院法官認為，林婦是未先徵取陳女同意，擅自侵入住宅，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，所為實有不該，又考量林婦否認犯行等情節，據此判處拘役20日，可易科罰金與上訴。

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