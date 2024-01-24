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台中賣場2男爆衝突！阿公管教孫子不滿被挑釁 吵成一團10人上警局

美式賣場發生肢體衝突，目擊民眾（左）向警方說明揮拳過程。（讀者提供）

美式賣場發生肢體衝突，目擊民眾（左）向警方說明揮拳過程。（讀者提供）

2024/01/24 11:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區知名美式賣場，昨天（23日）晚間在停車場發生肢體衝突，王姓男子在賣場管教孫子，不滿被一旁林姓男子出言挑釁，雙方離場前在地下停車場狹路相逢，拉扯間疑似揮拳造成雙方均有輕微擦挫傷，警方帶回10名相關人調查，雙方情緒冷靜後互不提告。

台中市第四警分局表示，週二晚間10點許，低溫在攝氏8度以下，南屯派出所獲報，文心南三路旁美式賣場有民眾肢體衝突，巡邏警力到2樓賣場發現林姓女消費者（王妻）受衝突影響，高血壓發作頭暈，協助送醫診治，所幸休息後恢復正常血壓，而王、吳兩家成員先前在賣場消費，王男（51歲）管教3歲孫子時遭吳男（50歲）調侃，雙方離場前口角引爆肢體衝突。

南屯派出所長廖雲傑說，王男一家5口結帳離場，因孫子調皮在賣場吵鬧影響顧客，出言管教時遭一旁吳男出言附和，此舉引起王姓阿公不滿，雙方至地下室停車場取車時，王男家屬一眼認出吳男出言挑釁，上前討公道爆發肢體衝突，家屬趕緊拉開勸架，拉扯間造成雙方均有輕微擦挫傷，所幸不需送醫。

王、吳兩人被帶回南屯派出所擦拭傷口，待情緒冷靜後向警方說明過程，王男強調不滿管教孫子被說三道四，找吳男理論不慎拉扯誤傷，雙方互不提告，警方仍依違反社會秩序維護法第87條將王、吳兩人送辦裁罰。

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