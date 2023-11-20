大韓航空仁川直飛台中12/10首航 星宇航空規劃明年4月台中直飛日本

12月10日起，大韓航空公司將首航仁川至台中。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/20 15:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕直飛台中國際航線又一線，台中市觀旅局、台中航空站與大韓航空公司今天中午一同宣布12月10日起，大韓航空公司將首航仁川至台中，至12月31日，共計規劃13班往返台中及仁川，每週一、三、五、日若這13班次的載客率都穩定了，未來不排除朝定期航班邁進；此外，星宇航空也預定在明年4月台中直飛日本，航線正在規劃。

台中航空站主任張瑞澍並表示，除了大韓航空12月10日開始將開航仁川至台中的班次，從明年1月4日起韓籍的德威航空，將恢復台中至仁川線，而且每天都有航班，另一航空公司韓亞航也在申請中，計劃12月21日起飛航，也是台中仁川線。

台中目前有9條國際航線，分別是定期的香港、澳門、南京、胡志明市、河內，及不定期的峴港、馬尼拉、釜山、濟州，12月10日將增加台中往返仁川的航線，台中市觀旅局今天召開記者會，觀旅局長陳美秀、台中航空站主任張瑞澍與大韓航空台北分公司總經理徐旼廷一同宣佈仁川往返台中的首航12月10日啟航，市議員黃守達、林霈涵及新聞局長鄭照新等共同出席祝賀。

徐旼廷表示，很高興宣佈仁川及台中號 開航，期待此一新航班的開航，讓台灣跟韓國有進一步的交流。

觀旅局長陳美秀表示，中部共有700多萬人口，有知名觀光景點日月潭、阿里山及高美濕地等，而台中市12月再增加一條國際航線，讓台中往國外共有10條航線，根據交通部觀光署統計，截至今年10月，韓國來台觀光突破55萬人次，僅於日本及香港，感謝大韓航空公司的支持。

觀旅局表示，首航航班訂位已超過6成，並持續增加中，航線將從12月10日至12月31日止，共計13班。

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