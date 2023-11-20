中市立委登記首日，尋求連任的莊競程搶頭香「強棒出擊」。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/20 12:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立委選舉登記首日，尋求連任的第5選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程今日在競選服務團隊陪同下，搶頭香完成登記，帶著球棒揮棒象徵「強棒出擊」的莊競程指出，他第一棒登記，也盼揮棒成功，民進黨8席都能全壘打，相信自己4年來在北北屯基層的耕耘，選民都看得見，籲不管藍白合不合，總統堅定支持民進黨總統參選人賴清德，立委北北屯支持他，讓他們繼續為大家服務。

莊競程今日在妻子方心慧與民進黨台中市黨部主委李天生，競選總幹事、市議員曾朝榮，市議員謝家宜團隊等人陪同下登記，莊競程今日特別帶著球棒揮棒，與團隊高喊「有志者是競程」、「專業勤快、理性問政」等口號後完成登記作業，也是這次立委選舉登記首位完成登記的參選人。

莊競程說，他的競選總部也是黨8名立委參選人第一個成立的總部，今日搶頭香完成登記象徵揮出第一棒，象徵強棒出擊、揮棒成功，明天將另跟賴清德陪同台中市立委參選人再聯合登記，力拚8席全壘打。

目前總統大選國民黨與民眾黨還在為藍白合喬不攏，莊競程指出，不管藍白合不合，籲大家堅定支持賴清德及民進黨立委參選人，他參選的第5選區是現任台中市長盧秀燕過去擔任立委時的本命區，盧秀燕又有連任市長的執政優勢，選情五五波，但他相信北屯區因人口持續成長且不少年輕人移入，選民結構在改變，他相信自己過去4年來的深耕及經營選民都看得見，未來他就是持續照自己節奏及步調，一步一腳印以「腳勤立委」的節奏爭取選民認同，相信明年一定能獲最後勝利。

莊競程另指出，自己身為「奶爸立委」，深知年輕人養兒育女不容易，這屆任內成功將育兒津貼翻倍加碼、也將「幼兒學前特別扣除額」從2.5萬元提高到12萬元，將育嬰留停津貼改為父母可同時請領並提高至8成薪，大幅減低爸爸媽媽的負擔。未來他也會繼續爭取育兒津貼再加碼至1萬元，推動公托公幼免費等措施，繼續當新手爸媽的後盾，讓年輕人敢生也能養。

中市立委登記首日，尋求連任的莊競程搶頭香完成登記。（記者蘇孟娟攝）

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