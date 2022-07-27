唯一有獎金交違檢舉！提供肇逃傷亡車禍影像 台中市每件最高領1萬

交大表示，發生交通事故若肇事車輛逃逸無蹤，而未保全現場，難以釐清事發經過。（警方提供）

2022/07/27 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕民眾遇到車禍肇逃衍生的傷亡事故，往往因官方或民間監視器沒有拍到影像，要找到對象索償曠日費時，台中市政府為此訂定「台中市檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，若檢舉或提供影像協助釐清肇逃案民眾，每件最高可領1萬元，而該要點已自本月22日起生效。

目前除台北、高雄及台南有該項獎勵辦法實施外，為鼓勵民眾檢舉轄內交通事故肇事逃逸案件、提供其他道路交通事故錄影資料，確保民眾生命、身體安全及釐清肇事原因，台中市也跟進訂定實施，市警局交通大隊表示，該獎勵金核發要點主要包含兩面向，第一個是檢舉肇事逃逸案件因而偵破者、第二個是提供錄影資料，有助釐清肇事原因者。

至於獎勵金發放額度如下：檢舉肇事逃逸案件因而偵破者：（一）致人受傷案件：每件三千元。（二）致人重傷案件：每件六千元。（三）致人死亡案件：每件一萬元；而提供錄影資料，有助於釐清肇事原因者：（一）致人受傷案件：每件一千元。（二）致人重傷案件：每件三千元。（三）致人死亡案件：每件五千元。

交大大隊長徐坤隆表示，往往發生交通事故時，若肇事車輛現場逃逸無蹤，而未保全現場，難以釐清事發經過，被害人往往求償無門，希望透過發放獎勵金的激勵制度，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能檢舉或提供相關影像資料，協助警方儘速偵破，既可幫助被害人釐清肇事原因，又有獎金可拿，何樂不為。

而這也是中市目前唯一有獎金的檢舉交通違規，呼籲民眾如欲提供事故相關影像，可至台中市警局交通警察大隊網站-便民服務-道路交通事故為民服務系統-檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料平台 ，上傳事故影音資料。

交大呼籲民眾如欲提供事故資料，可至交大官網上傳事故影音資料。（警方提供）

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