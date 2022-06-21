父騎車送餐給兒子途中遭撞重傷 肇逃男跑了2天今被逮是名通緝犯

白車撞飛送餐給兒子的66歲老父親，肇逃男今被逮捕原來是通緝犯。（民眾提供）

2022/06/21 13:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市66歲璩姓男子6月19日清晨6點多，騎機車要送餐給兒子，途經新興區中山路和七賢路口，遭1輛轎車撞上，手腳及頭部受傷，送醫後仍昏迷中，肇事撞人的白色汽車駕駛逃逸，警方今天逮獲肇逃的林姓男子，警方查出他被通緝身份，不排除可能怕員警處理車禍時識破身份才肇逃。

據了解，林男因涉軍法違反部署職務罪、肇事逃逸兩案被通緝，不料，他又二度犯下肇逃案。

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璩男19日清晨騎機車行經新興區路口，遭對向一輛疑違規左轉汽車撞飛，璩男被撞重傷送醫，肇事者肇逃棄傷者不顧，醫院發出病危通知，家屬憂心不已，警方循線查出肇事車輛為出租車，鎖定可疑的租車男子全力查緝。

被撞重傷昏迷未醒的璩男仍在搶救中，他的兒子向網友求助，怒指肇事者駕駛白色自小客車，行經中山一路、七賢路口時，沒等到對向紅燈就違規左轉，把無辜守規矩的父親撞飛好幾層樓高，然後又不轉了，往另外一個方向肇事逃逸，請肇事者立刻自首，誠心道歉，也希望有看到肇逃車輛的民眾，立刻報案協助逮人。

兒子一度透過媒體跪求警方逮人並提供行車記錄器給家屬；警方立即循現場路口影像與遺留車牌查緝，初步調查該車是租賃車輛，已取得相關租賃使用人資料，鎖定特定對象積極追緝中，今天逮獲肇逃林姓男子。

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