醉女開BMW敞篷車撞死工人 想肇逃被攔下失控尖叫

林姓女子今天凌晨酒後駕駛Z4跑車，在淡水竹圍撞死一名方姓工人，案發後企圖肇逃被攔下，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

2022/06/21 09:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕又見酒駕撞死人！新北市淡水區今天凌晨驚傳死亡車禍，林姓女子駕駛新車價307萬起跳的BMW Z4跑車，途經竹圍路面施工現場，高速撞上指揮交通的方姓工人，造成方男全身多處骨折，現場工人見狀攔下想肇逃的林女，她情緒失控對工人大叫，方男送醫不治，警方到場對林女酒測，呼氣值高達0.77mg/L，從跑車玻璃車身幾乎碎裂，研判車速過快，也因酒駕無法清楚辨識車前狀況肇事，警方將全案依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

警方調查，這起死亡車禍發生在今天凌晨2時，淡水區民權路與民生路口，29歲林姓女子搭載1名女性朋友駕駛Z4敞篷跑車，沿民權路往淡水方向直行，途經路面加鋪工程工地（取得路證）時，因酒駕無法清楚辨識前方車況，高速撞上疏導交通的54歲方姓工人，方男頭部、身體多處重創及骨折，當場失去生命跡象，到院急救近1小時仍不治，林嫌酒測值達0.77mg/l。

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現場工人說，從遠處看到林女車飛快開來，到工地前仍未見減速，有人才想提醒方男小心，車子就撞了上來，林女肇事後，無視車頭玻璃全碎、車身半毀，還想肇事逃逸，但被工人喝叱撞到人還想逃跑，林女被攔阻後，因驚嚇、情緒失控，朝工人尖叫，但旁人聞到酒氣隨即報案，警方從對面竹圍派出所趕到，逮捕並對林女酒測，明顯超標，將她逮捕法辦；林女回神後，辯稱在台北市喝了幾杯紅酒，載友人返回淡水，但酒精值超標，警方懷疑她根本喝了不少，搭載的女子也會因未勸導、制止酒駕，被連坐開罰。

林女的臉書上，穿著比基尼與一名男子合照，還註記OO夫婦，其中披露中國北京朝陽區，高中、大學疑都在中國就讀，自稱開設服裝設計工作室，而背景主圖則是一處興建中樣品屋前，停放肇事車與另輛白色寶馬的炫富畫面。

遭撞死的工人親友到場，哀淒不語，同事透露方男並不好過，親友對突然遭遇噩耗，都難過得說不出話來。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林姓女子今天凌晨酒後駕駛Z4跑車撞死方姓工人，從擋風玻璃破裂程度，不難想見當時撞擊力道有多大。（記者吳仁捷翻攝）

林姓女子駕駛Z4跑車，今天凌晨在淡水酒駕撞死方姓工人，圖為其臉書與男伴炫富、放閃照片。（記者吳仁捷翻攝）

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