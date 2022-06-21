豪乳、跑車、鈔票！炫富女酒駕撞死失業貧工 死者姊怒斥不能原諒

林姓女子在臉書PO出和男友的合照。（記者吳仁捷翻攝）

2022/06/21 12:07

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醉女開BMW敞篷車撞死工人 想肇逃被攔下失控尖叫

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓女子駕駛Z4跑車酒駕撞死指揮交通的方姓貧工，林女在臉書上炫富，秀出名車、兩疊美鈔，大膽PO出「想賺錢來找我，月入6-8位數，半年都能賺幾百」，還鼓吹有錢就是王道，疑從事跨國傳播仲介，行徑囂張；但相較於貧困死者，胞姊說，因為武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，Covid-19）失業，來當臨時工卻遭撞死，絕對不能原諒酒駕累犯林女。

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據了解，29歲林女20日晚間，與28歲黃女到台北市喝酒，今天凌晨回程經過淡水竹圍民權路，撞死在路面刨除工程中協助指揮交通的54歲方姓工人，方男全身重傷，送醫不治，林女肇事後還想開走，遭死者同事喝叱停下時，林女還失控尖叫。

林女事後被肉搜，發現她在臉書上PO出穿著火辣與刺青男友照片，指稱「想賺錢來找我，月入6-8位數，低薪8萬外加包吃包住包機 而外生活費800美金，半年都能賺幾百」，她還在文末鼓吹「實現你的快樂的目標，有錢就能任性，有錢就是王道」，網友質疑她疑進行跨國傳播業等偏門，才能輕鬆累積財富；因為炫富卻酒駕撞死貧工，林女與男友臉書已緊急關閉。

警方更查出，林女為酒駕累犯，2014年兩度酒駕，今天凌晨第三次酒駕；相較於肇事林女炫富，更凸顯死者方男的貧苦，他的胞姊接獲噩耗趕來，難掩哀痛，表示弟弟單身在三重租屋，原來是廚師，疫情後失業，才來做危險的夜間道路工程交通疏導工作，

得知對方是酒駕累犯，怒指絕對不能原諒對方。

和林嫌同車的28歲黃女，也跟林女一起到臺北市喝酒作樂，她因未勸阻林女酒駕，依道路管理處罰條例新制，將被裁罰6000到1萬5000元，林嫌10年內3度酒駕，將由新北市交通事件裁決處處分是否公布姓名警惕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林姓女子今天凌晨駕駛跑車在淡水撞死方姓工人，她被肉搜出在臉書炫富、疑從事跨國傳播仲介。（記者吳仁捷翻攝）

酒駕撞死工人的林姓女子在臉書PO出穿著火辣與刺青男友照片。（記者吳仁捷翻攝）

涉嫌酒駕撞死方姓貧工的林女被網友肉搜出常在臉書發表炫富文章，疑從事跨國傳播仲介。（記者吳仁捷翻攝）

涉嫌酒駕撞死方姓貧工的林女被網友肉搜出常在臉書發表炫富文章。（記者吳仁捷翻攝）

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