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    黑槍泛濫！南投、台中連傳行刑式槍案 道上「有錢沒什麼買不到」

    南投、台中10天內連傳行刑式槍殺命案，民眾憂黑槍泛濫。（資料照）

    南投、台中10天內連傳行刑式槍殺命案，民眾憂黑槍泛濫。（資料照）

    2022/07/25 23:55

    〔記者許國楨／台中報導〕最近10天內南投縣草屯鎮、台中市潭子區接連傳出行刑式槍殺命案，共奪走5條人命，讓外界到一般民眾不免有黑槍氾濫質疑，但「黑槍之城、慶記之都」還是「高譚市」如何形成，道上人士說，早期槍械靠走私，近年來則是靠網路，簡單說，「有錢沒什麼買不到」，一語道破。

    14日南投草屯康建生技公司4死1傷槍案，槍手李鴻淵被捕時身上有3把改造手槍、179顆子彈還有滅音管，二把是常見的巴西金牛座改造手槍，其中一把型號JP915，另把是改良後滑套有打動、方便散熱的JP935，還有一把是大黑星改造手槍，24日台中潭子也傳滷味攤老闆遭槍手狙殺身亡，5條人命幾乎都是「行刑式」爆頭，黑槍泛濫問題引起民眾憂慮。

    道上人士說，早期雖然景氣好，但角頭或堂口間為爭奪利益大餅搶地盤，誰的火力強講話就大聲，軍火展示甚至屯積免不了，當年幾乎清一色都是走私進來的制式槍械，拿改造的還會被笑行情太差，一把制式手槍視槍型約15萬到30萬元，制式長槍約60萬到80萬元之間，至於俗稱芭樂的手榴彈要3萬到5萬元，「火箭筒」則在百萬上下，只要有管道，有錢就買得到。

    而近20年來，國內查獲的非制式改造槍枝，則以仿JP系列（仿金牛座）廠牌玩具槍型號最多，由於採一比一原尺寸、相同材質設計製造，無論外觀比例都與真槍相同，改槍者花幾千元自網路或實體店面購買原型槍後除加工貫穿槍管，拉膛線，打通後方0.5公分就成為撞針孔，槍管內5.2公分阻鐵打通後即可擊發子彈，一把具殺傷力改造手槍輕易完成。

    政府為此推動修法，把這類容易改造的金屬玩具槍納入槍砲彈藥刀械管制條例「模擬槍」管制，沒想到市面又出現「操作槍」規避「模擬槍」法令規範，這些「操作槍」改造成火藥式槍枝，同樣僅需幾個簡單步驟，為此政府又在前年將操作槍納入模擬槍的管制。

    但儘管如此，由於改造槍比以前便宜、更易取得，現在道上兄弟動不動小事吵架就開槍，連一般有心人士尋仇也能輕易拿到，「有錢沒什麼買不到」，也難怪黑槍如此泛濫。

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