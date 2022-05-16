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    憂鬱男辱警「比我家的狗還不如」 辯指「苟且」原諒我一次

    張男於法院坦承辱罵「比我家狗還不如」，台中地院法官輕判拘役20日，緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

    張男於法院坦承辱罵「比我家狗還不如」，台中地院法官輕判拘役20日，緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

    2022/05/16 06:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市自稱罹患憂鬱症的張姓男子，任意橫越馬路，被中市警局周姓員警攔下來，他卻辱罵「媽的，比我家的狗還不如」，他辯稱不知道周員是警察，他的意思是「苟且」原諒他一次，不過，台中地院審理時，他坦承罵人，與周員和解，法官依妨害公務罪，輕判拘役20日，可易科罰金，緩刑2年，條件是參加台中地檢署舉辦的法治教育課程二場。

    判決書指出，擔任保全的張男，去年11月28日上午，騎機車至台中市東區南京路停放後，未依規定行走行人穿越道，貿然違規橫越南京路，剛好中市政府警察局第三分局東區分駐所周姓員警值勤，將張男攔下並告知開違規，張男卻侮辱說，「你這種警察危害國家嘛；你以為你是警察？媽的，比我家的狗還不如」等語。

    檢方偵查時，他辯稱自己極少犯法，不知周員是警察，他強調，「是員警誤會了，我的意思是說，這樣的勸導方式，不如『苟且』原諒我一下，員警就以為我罵他」，檢方不採信，依妨害公務罪起訴。

    不過，台中地院審理時，他與周員和解，法官認為他未能妥善控制自身情緒，進而失態，影響員警值勤尊嚴，法治觀念不足，但終能坦承犯行，且沒有前科，經濟狀況不佳，且提出患有憂鬱疾症的之診斷證明書，依妨害公務罪輕判拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年，條件是參加兩場法治教育課程。

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