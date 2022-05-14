聲稱「深感悔悟」求交保 法官裁定瑪莎拉蒂三煞延押2個月

張敦量宣稱「深感悔悟，請給予自新機會」，法官不相信，裁定繼續羈押且禁見2個月。（資料照，本報合成）

2022/05/14 09:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月7日因汽車擦撞細故，將宋姓大學生打得差點喪命的瑪莎拉蒂三煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，案發後羈押，本月24日羈押期限又即將屆滿，三人再度聲請具保，宣稱「日後開庭會準時到庭」，且不會逃亡與串供，張敦量更強調「深感悔悟，請給予自新機會」，不過，台中地院不相信上述承諾與說法，認為這三人還是有逃亡串供、反覆犯罪等疑慮，裁定繼續羈押2個月，至今年7月23日，張敦量並繼續禁見，可抗告。

這場震驚國人的暴力案，台中地檢署起訴書指出，駕駛及搭乘瑪莎拉蒂豪車的張敦量、李韋霖、陳勁豪，案發當天凌晨，於台中市台灣大道，與開車帶朋友賞夜景的宋姓大學生擦撞，張敦量持球棒威嚇宋生，毆打宋生倒地，持續用腳踢踹宋生頭部，兩名共犯李韋霖、陳勁豪幫張敦量架住宋生。

宋生一度命危，顱內出血、顱骨骨折，緊急手術才挽回性命，至今仍有嚴重後遺症，檢方認定張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，李韋霖、陳勁豪，雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生犯意，依傷害罪與強制罪起訴。

三煞於去年11月起羈押至今，已逾半年，這次羈押期限將於本月24日再度屆滿，3人都聲請交保，其中，父親經營食品工廠的首惡張敦量，宣稱他自己「深感悔悟，請給予自新之機會」，李韋霖宣稱他沒涉案，當時還出手阻止張敦量打宋生，家人願拿錢給法院擔保，「日後開庭會準時到庭」，陳勁豪宣稱，他當時未滿20歲，涉案情節輕微，羈押期間可能超越刑期，沒有逃亡、串證之虞，請求具保停止羈押。

法官卻認為，3人之前羈押的原因仍存在，也就是3人還是有串供、湮滅證據、逃亡，甚至有反覆犯罪的疑慮，不羈押難以審判，裁定延長羈押2個月，至今年7月23日，張敦量並禁止接見、通信及授受物件。

張敦量持球棒威嚇宋生的兇狠模樣。（記者張瑞楨翻攝）

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