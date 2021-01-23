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    公親變事主？偷情男女沒事 證人瞎掰挨告判刑

    歐男向台中地院法官瞎掰，被法院判刑3月，宣告緩刑但必須繳3萬元給公庫。（資料照）

    歐男向台中地院法官瞎掰，被法院判刑3月，宣告緩刑但必須繳3萬元給公庫。（資料照）

    2021/01/23 17:14

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市施姓女子與已婚吳姓男子疑似通姦，被吳男妻子控告妨害婚姻，吳妻還指控兩人於跨年夜去台南的飯店共度春宵，施女請歐姓男同事作證以求脫罪，歐男向法官瞎掰說，當天施女沒有去台南，而是與他到台中望高寮賞夜景，不料，吳妻撤銷通姦告訴，反對歐男提出偽證罪告訴，「公親變事主」的歐男不解地說，為何引起訴訟的兩人沒事，反而是他惹官司上身？台中地院依偽證罪判處歐男3月徒刑，緩刑2年，條件是支付公庫3萬元。

    判決書指出，吳妻2019年控告丈夫吳男與施女通姦，指控兩人2018年10月至2019年1月在台中、台南3家旅館發生性關係，有吳男支付房費的信用卡帳單、發票為憑，其中1次是跨年夜，兩人共赴台南入住飯店。

    台中地檢署起訴吳男與施女，台中地院去年3月審理時，施女同事歐男到法院作證說，施女跨年夜沒有到台南，而是跟他到台中望高寮賞夜景，之後又去彰化縣海邊。檢察官則質問歐男，為何證詞與吳男說詞不同？是否記錯時間？歐男斬釘截鐵地說，「我沒有記錯，我很確定」。

    歐男卻沒想到，吳妻去年5月，撤銷對施女與丈夫吳男的告訴，反而控告歐男偽證罪，證據是向臺灣銀行營業部取得提款資料，施女在2018年最後一天下午1點左右，在台南一家超商提款，證明當時她在台南，狠狠打臉歐男聲稱施女跟他在台中。

    台中地院審理時，歐男改口坦承作偽證，法官批評他，企圖袒護施女，對案情重要關係事項說謊，嚴重妨害司法公正，但考量他坦承犯行，吳妻也撤銷通姦案告訴，依偽證罪對歐男判刑3月，緩刑2年，條件是支付公庫3萬元，可上訴。

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