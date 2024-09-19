高屏二快 二階環評初審通過

交通部公路局規劃興建高雄－屏東東西向第二條快速公路，18日通過環境部專家小組初審，後續補正資料後，將送環評大會審查。

2024/09/19 05:30

11月30日前補正河川生態 並監測仁武斷層對工程道路影響 再送環評大會

〔記者吳柏軒、羅欣貞／台北報導〕高雄屏東西向第二條快速公路（高屏二快）興建案，昨天進行二階環評第二次初審，經環評委員審查後獲得通過，但要求補充河川水質監測、生態廊道、樹木移植、仁武斷層監測等計畫，並評估工程採用低碳建材及綠電設施等，待專家學者確認無誤，再送至環評大會審查。

工程需採用低碳建材及綠電設施

行政院二○一八年核定「高屏二快」計畫，全長廿二．六公里，起點為高雄市高鐵路、終點為屏東縣國道三號，經費六三六億元，二○一九年啟動環評、二○二○年進入二階環評，今年六月首次初審，昨第二次初審。

負責開發的交通部公路總局新建工程分局指出，高屏二快將跨越或銜接台一線、台三線以及國一、國三、國七、國十等重要道路，設八處交流道，工期約四年半，盼提升高屏整體路網運輸效率，以現況為例，高雄左營站到屏東火車站約四十五分鐘車程，高屏二快完工後，兩地車程可縮短成廿四分鐘。

左營站到屏東站 車程僅24分鐘

環評委員針對高屏二快將沿著山切割成一條路，並有高架樑跨越高屏溪，故提出各項環境影響問題，包含瀕臨絕種的草鴞保育、河川水質連續監測、陸域生態廊道評估以及施工範圍二千七百多株樹木移除理由、工程使用低碳建材及綠電設施等評估。

經開發單位承諾，環境部專案小組昨通過高屏二快環評初審，要求開發單位在十一月卅日前補正相關資料，並監測仁武斷層對工程道路影響，再送環評大會審查。

全長22.6公里 設8處交流道

對於高屏二快二階環評初審通過，屏東縣政府期待未來從屏東端先施工，讓高屏便捷的交通帶動產業發展，至於有環評委員建議，興建高屏二快後應再評估高鐵延伸屏東的必要性；屏縣府認為兩大交通建設無論服務需求或目的都不相同，對於城市間的鏈結程度也不相同，因此沒有競合性。

屏縣府強調，高屏二快或及高鐵延伸屏東計畫，都是屏東交通發展關鍵拼圖，更是均衡區域發展、串聯南北產業廊帶的重要血管，將持續促請交通部加速辦理。

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