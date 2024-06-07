屏東YouBike站點、車輛不足 下半年增設

屏東YouBike已突破一百七十一萬人次騎乘。（記者羅欣貞攝）

2024/06/07 05:30

民眾反映有時站點沒車可騎 交旅處表示已爭取經費展開擴充

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車YouBike去年二月上線，至今年五月底已突破一百七十一萬人次騎乘，目前全縣共一百二十七站、一千兩百輛車，因民眾租借踴躍，常反映站點不足、車輛不夠，有時站點連一輛單車都沒有，縣府表示，下半年可望逐步增加。

至5月底已突破171萬人次騎乘

屏東縣原設有Pbike公共自行車系統，為提升服務品質並擴大服務範圍，去年二月更換為YouBike2.0，與共同生活圈高雄、台南使用同樣租賃系統，免跨區調度費，服務範圍涵蓋屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮「一心三核鄉鎮市」，並串聯「屏東—潮州」區間沿線台鐵車站及可連接東港鎮的林邊站火車站，皆設置YouBike站點。

1到5月 累積運量73萬多人次

縣府交旅處表示，YouBike目前共有一千兩百輛，包括YouBike2.0九百輛，電動輔助YouBike2.0E三百輛，全縣共一百二十七站，以屏東市六十三站最多，運量統計去年二月至十二月累積運量為九十八萬四千四百二十一人次，今年一月到五月累積運量為七十三萬一百五十六人次；平均周轉率為三．五五，即每輛車每日平均被租借三．五五次，電輔車YouBike2.0E的周轉率更高達七．一九。

公共自行車設站地點以重要公共運輸場站、行政機關及學校所在地為優先設置，滿足平日通勤、通學需求，因應觀光需求，在恆春鎮設置了二十一站，也深受觀光客歡迎；然而，不少學生反映，在上、放學時段，學校附近站點「一車難求」；民眾也常反映借車時，站點上連一輛單車都沒有，盼能增設。

屏東車站、轉運站 加派調度

交旅處長黃國維表示，已爭取經費，預計從今年下半年開始展開擴充，提供民眾更完善的服務，並針對高運量的站點，包括屏東車站、屏東轉運站及屏東公園站等，為避免民眾借不到車，將加強巡查，加派人力調度車輛。

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