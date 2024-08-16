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小笠原欣幸：柯文哲推翻兩黨政治的挑戰已結束

東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸。（資料照，記者林翠儀攝）

東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸。（資料照，記者林翠儀攝）

2024/08/16 17:11

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本經濟新聞電子版今天以台灣第3黨爆發政治獻金疑雲，支持率降至6%，報導民眾黨陷入了創黨以來的最大危機。報導引述東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸的說法指出，柯文哲推翻兩黨政治的挑戰已經結束，台灣政治可能會回歸傳統的兩大陣營對決格局。

民眾黨的假帳風波在上週引爆後，黨部在12日召開記者會說明，非但未能平息風波而且愈爆愈大，成為國內媒體和政論節目的熱門話題。

日本很重視政治人物的清廉和節操，政治人物只要發生違法違規或是違反道德的醜聞，即使只是闖紅燈，都可能辭職下台，何況是涉及公益的政治獻金醜聞，更不可能被放過責任的追究。日本首相岸田文雄在14日突然宣布放棄爭取自民黨總裁連任，主因也就是黨內派閥爆發政治獻金「小金庫」事件，重創自民黨形象，岸田則因處理的方法不夠果斷，而造成內閣支持度滑至20%上下。

觀察日媒近日對台灣國內爆發民眾黨假帳風波，幾乎是隻字未提，主要可能內政事務過於敏感且不易理解。不過，因為風波愈爆愈大，日經今天終於做了報導。

報導中介紹了民眾黨是由外科醫師出身的柯文哲在2019年創立，他「有時會在舞台上唱歌跳舞，直言不諱的政治批評，在年輕男性中很受歡迎。」在總統選舉中，批評執政的民進黨和最大在野黨國民黨「腐敗」，並以揮別「撒幣政治」為訴求。

報導中也指出，民眾黨在選戰中以網路成功地爭取年輕人支持，立委議席從原有的5席增為8席，並成為立院中的關鍵少數。

不過，柯文哲周邊爆發的政治獻金疑雲，連日來成為台灣報紙和電視的頭條。涉及的案件包括總統競選政治獻金申報有不實登記，還有柯文哲在擔任台北市任內，放寬某商業大樓容積率疑涉不法。另一件則是民眾黨在2022年提名的新竹市長，因貪污案一審被判刑。

報導中指出，由於民眾黨一直標榜清廉政治，這一連串的風波對選民造成重大衝擊，台灣當局在8月1日發布的民調顯示，民眾黨的支持度已降至6%，較去年6到7月的調查結果下滑了10%。

報導中引述政治教授李世暉的評論表示，做為民眾黨支持基礎的年輕人正在脫離，黨的危機管理卻很鬆散，黨的存亡可說是岌岌可危。而熟悉台灣政情的小笠原教授則表示，柯文哲推翻兩黨政治的挑戰結束了，台灣政治可能會回歸傳統的兩大陣營對決格局。

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