亞太永續獎 屏縣獲選宜居城市

屏縣府整合永續水資源概念，打造海豐濕地生態池。（記者羅欣貞攝）

2024/08/10 05:30

非六都唯一上榜 周春米︰將國際帶進屏東 續以多元化發展前進

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣致力推動多元文化、綠色低碳、社會包容、安全韌性及綠色經濟，提升生活品質受到肯定，在亞太暨台灣永續行動獎中，與日本北九州市、台北市、台中市共同獲選為二○二四年宜居城市，是今年台灣非六都中唯一，也是屏東縣第一次獲選該大獎的宜居城市獎項。

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綠色經濟獲肯定 首獲該獎項

屏東縣政府環保局昨天表示，屏縣努力發展經濟、共融社會，並在兼顧環境永續中找出平衡點，有效呼應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），相關努力包括做為農牧業大縣，將畜牧糞尿回收，再製液肥施行有機澆灌，達到減量與循環，落實責任消費及生產。

國際關注的氣候行動目標，屏縣也致力提升氣候韌性，包含首創以氣象因子做為賠付依據的農漁業產品保險，整合永續水資源概念開發人工湖和伏流水。另外，完善原住民保留地禁伐補償、召開森林保育與造林活動等持續提升綠覆率，增匯同時保護生物多樣性。

整合區域醫療 致力提升量能

屏縣府近年也致力提升醫療量能及區域醫療整合，為市區、屏南地區、偏遠地區及離島民眾提供全面性醫療照護服務，實踐健康與福祉。考量腹地寬廣且弱勢需求，縣府也發展大眾運輸系統，爭取高鐵和高捷延伸至屏東，並優化公共自行車、偏鄉公車及小黃公車等做為最後一哩解方。

推動農再、社宅 助弱勢族群

同時致力農村再生和社區規劃師、積極推動社會住宅，提供友善居住選擇，也將開辦社宅包租代管，以低於市場租金提供給弱勢族群，從減少不平等理念出發，與各單位共同建立包容性的永續城市。

屏東縣長周春米指出，縣府協助新住民善用自身優勢，提升就業能力，並藉由「將國際帶進屏東」，讓民眾生活自然融合不同文化，享受異國風情，未來將繼續以多元化發展帶領屏東向前，逐步實踐永續幸福城市。

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