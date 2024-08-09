音符彷彿從畫中響起！屏東學童「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」開展

主視覺創作學生鄧巧恩（左）和縣長周春米（右）在畫作前合影。（記者羅欣貞攝）

2024/08/09 20:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府與瑪家鄉佳義國小共同策畫的「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」畫展，今天（9日）在屏菸1936文化基地原民館開幕，學生運用斑斕的色彩，創作排灣族相關繪畫，共展出70件，屏東縣長周春米欣賞孩子們充滿想像及生命力的繪圖作品時表示，彷彿從畫裡聽到山林的聲音。

屏東縣長周春米說，佳義國小孩子們在大自然聲響及排灣族歌謠繚繞的環境中創作，看到孩子的作品在屏菸1936文化基地展出，作為屏東大家長的她感到十分驕傲，而屏東有8個山地原鄉、1個平地原鄉，有源源不絕歷史、文化、藝術，希望讓原住民有更多的舞台，把原民的聲音、藝術、才華展現給更多人看。

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周春米表示，縣府將閒置的屏東菸葉廠16號倉庫3樓改造成屏東原民館，感謝原民會運用前瞻基礎建設經費分3年補助6300萬元，支持縣府辦理屏東原民館空間規畫建置、特展設計等用途，原民館也迎來成熟的面貌，作為原民文化展現的中心，讓縣民在平地就能輕易接觸到原民文化。

佳義國小藝術指導老師黃德恆說，藝術是讓孩子靠近文化的媒介，排灣族沒有文字，從歌謠裡得以知道歷史的脈絡，老師帶領孩子們從歌出發，學唱歌、繪畫、劇場，體會藝術即生活，讓孩子就像毛毛蟲蛻變成蝴蝶，成為自己想要的樣子，所以展場沒有任何一張畫有作品名稱，希望觀眾走進展場，把感官打開，從圖畫裡尋找自己的生命軌跡。

「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」展覽分為五區，環繞著排灣族文化及傳說的核心主題，發展出不同敘事脈絡。孩子們將排灣族的口傳歌謠、傳說故事，運用排灣族傳統用色及線條勾勒出率真的圖像。

此次展區「Vasa田裡的蛻變／kalabiabi」，將人們努力成長的過程比喻為化蛹成蝶，不畏艱難終將迎來曙光；「牛角灣溪的呢喃」表現人處於深淵，更能體會陽光灑落的暖意；「Niyayu的感恩」可以看到孩子將排灣族世世代代流傳著寓意極深的傳說故事，躍然紙上。

對排灣族人來說，並非只有五線譜組成的旋律才被稱作音樂，山林間的蟲鳴鳥囀、樹梢沙沙作響都是天籟。「盛夏的樂章」展現盛暑下綠意盎然的部落，自然樂章及族人歌謠共奏。

屏東縣政府希望透過「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」，邀請民眾進入這群笠頂山下的排灣族人的樂、善、美的世界，一同感受排灣族人繪畫及音樂中的生命底蘊。展區更設有QR code，讓民眾可以收聽孩童創作時所聽到的大自然聲響及排灣族歌謠。

開幕式由佳義國小歌謠隊揭開序幕，屏東縣長周春米、原民會主委曾智勇、原住民立委伍麗華、立委鍾佳濱等人聽到孩子的歌聲感動不已。《誰家的毛毛蟲在唱歌呀！》即日起至11月30日在屏菸1936文化基地屏東原民館小藝廊展出。

開幕式由佳義國小歌謠隊揭開序幕，歌聲動人。（記者羅欣貞攝）

佳義國小畫展「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」 展出排灣族繪畫。（記者羅欣貞攝）

畫作表現精彩。（記者羅欣貞攝）

屏東縣佳義國小「誰家的毛毛蟲在唱歌呀！」 開展，全場大合照。（記者羅欣貞攝）

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