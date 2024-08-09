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迎接七夕情人節 屏東縣舉辦愛滋免費篩檢

屏縣衛生局將於8月10日在屏東公園舉辦愛滋梅毒篩檢活動。（屏東縣政府提供）

屏縣衛生局將於8月10日在屏東公園舉辦愛滋梅毒篩檢活動。（屏東縣政府提供）

2024/08/09 18:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（10日）是七夕情人節，屏東縣政府衛生局將於情人節當天下午1時至5時，在屏東公園舉辦愛滋及梅毒免費篩檢活動；衛生局表示，「愛之、篩之」，保護自己也保護伴侶，民眾完成篩檢可獲得禮品1份。

依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至今年（2024年）6月30日，屏東縣本國籍HIV（人類免疫缺乏病毒）感染病例數累計1524人，以青壯族群為主，其中有7成危險因子為不安全性行為；此外，去年（2023年）梅毒及淋病感染數也較前一年增加，尤以女性及年輕族群上升較為明顯，衛生局提醒有性行為者至少篩檢1次，有不安全性行為者，每年至少篩檢1次。

屏縣府衛生局表示，若有感染風險行為如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形者，每3至6個月篩檢1次。

屏東縣各衛生所及衛生福利部屏東醫院、屏東基督教醫院、東港安泰醫院、潮州安泰醫院、安和醫院等5家醫院皆可提供免費愛滋匿名篩檢諮詢服務，可透過人工發放、自動服務機及網路訂購等方式取得愛滋自我篩檢試劑，提供民眾更方便且具隱私的多元篩檢管道。

衛生局指出，以親密接觸傳播為主的本土M痘疫情也持續升溫，確診個案中有8成未曾接種過M痘疫苗。接種疫苗為目前最有效的預防方式，若近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者等，可至屏東縣12家合作醫療院所，儘速完成2劑疫苗接種，接種後14天內仍要避免風險行為，若有疑似症狀請儘速就醫並告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

為提供便利服務，8月20日下午5時至8時於衛生局1樓設立M痘疫苗快打站，請符合接種條件的民眾，踴躍至衛生局官網預約接種。

屏縣將於8月20日設M痘疫苗快打站。（屏東縣政府提供）

屏縣將於8月20日設M痘疫苗快打站。（屏東縣政府提供）

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