恆春「豎燈篙」 中元搶孤18日登場

恆春中元豎孤棚「豎燈篙」，今年達廿五米 。（記者蔡宗憲攝）

2024/08/10 05:30

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕恆春民俗信仰活動「中元豎孤棚」將於中元節（國曆八月十八日）舉辦，恆春鎮公所找來高達廿五公尺的綠竹，昨天進行「豎燈篙」儀式祈求活動順利，為中元節活動揭開序幕，今年共十四支隊伍參加；屏東市玉皇宮則首度舉辦寵物普度活動。

屏市玉皇宮 首辦寵物普度

「中元豎孤棚」闊別一年重新舉辦，恆春鎮公所昨早找來高廿五公尺的綠竹，進行「豎燈篙」儀式祈求活動順利，「豎燈篙」是向好兄弟們祈求庇佑賽事平安，「豎燈篙」也稱為「豎旛」，是給好兄弟請帖的意思，也是對神祇「昭告」此地舉行祭典歡迎共襄盛舉，燈篙豎得愈高，就代表請帖發得愈遠，「類似電信業的基地台」，可以召集更多的好兄弟前來孤棚享用供品。

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屏東玉皇宮昨天起到十八日舉辦為期十天的梁皇超薦法會暨中元大甘露普度，今年更首度為毛小孩設立牌位超度，主委陳懿惠說，在立委鍾佳濱服務處建議下，首度舉辦寵物普度活動，在設立牌位後，將調請毛小孩的英靈到場，而各種動物遭到路殺的亡魂也一併進行超度，廟方也會準備各種動物祭品，飼主也可以準備毛小孩喜歡的供品，參加寵物普度。陳懿惠說，動物和毛小孩都屬於六道中的畜生道，廟方普度時也特別將供品放在地上，方便牠們食用。

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