屏東明正國中畢業歌 AI輔助創作

屏東縣立明正國中學生蕭楚萱（左）、陳佳旋（右）在AI輔助下協助完成《青春不散》。 （記者羅欣貞攝）

2024/06/06 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立明正國中師生協力創作校史上第一首由AI輔助完成的畢業歌曲《青春不散》，全校畢業生將在十三日的畢業典禮上唱出來，見證科技與人文跨領域合作的美好經驗。

明正國中資訊老師廖勇翔嘗試以AI製作畢業MV背景音樂，今年啟動AI音樂創作計畫，九年級畢業生蕭楚萱協助製作畢業歌曲，她是屏東在地樂團阿緱囝仔的女主唱，多年深耕阿卡貝拉表演。

廖勇翔表示，過程運用了ChatGPT、Suno AI，在創作期間，AI讓同學們的點點滴滴化作歌詞，譜成百首樂曲，經過海選，蕭楚萱創作的《青春不散》脫穎而出，受到音樂老師的青睞，成為正式畢業曲，八年級學生陳佳旋協助編曲，為旋律注入靈魂。

校長林俊傑表示，這首歌凝聚師生心血。從廖勇翔教導AI創作，到蔡佩玲、林韻娟兩位音樂老師聽寫樂譜、重新編曲，再到國文卓玉婷老師修飾歌詞，每個環節都需要專業能力的把關，才能讓樂曲有「人」味，引起共鳴。

《青春不散》在AI串連下，資訊、音樂、語文各顯其能，師生共同譜寫出動人樂章，是明正國中創校逾七十年來首支由AI輔助創作的畢業歌，畢業生們將在畢業典禮中高唱，見證師生情誼與科技向善的力量。

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