台中大里民宅深夜火警 3人逃出2送醫

台中大里區好來六街一處民宅二樓房間起火，整個床墊燒成焦黑。（記者陳建志翻攝）

2025/03/11 00:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區好來六街一處民宅，10日晚間8點多，二樓後方房間床鋪突然起火，當時屋內有3人在家，發現起火趕緊逃生，台中市消防局獲報出動30多名消防人員到場搶救，火勢約20分鐘就撲滅，將從2樓自行逃生的17歲和44歲女性住戶預防性送醫，詳細起火原因需由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局昨晚8點35分接獲報案，指稱大里區好來六街有民宅火警，立刻派遣十九甲、仁化、大里及國光等分隊，出動各式消防車輛13輛，30多名消防人員到場搶救。

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消防人員抵達時，發現2樓房間窗戶竄出濃煙，立即部署水線出水撲滅，約8點55分將火勢控制，持續進行殘火處理。

消防然員初步了解，當時有3人在屋內，2人在2樓、1人在1樓，發現起火後趕緊逃生並呼救，所幸都無大礙；初步發現疑似電器起火，不過詳細起火原因，須由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局十九甲分隊提醒民眾，應定期檢查臥室及客廳使用電器的安全。

台中大里區好來六街一處民宅二樓房間起火，屋內燒成一片焦黑。（記者陳建志翻攝）

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