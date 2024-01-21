10/26全民運在屏東 千人瑜珈先暖場

今年全民運動會將於10月在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動，首場千人瑜珈受歡迎。（記者羅欣貞攝）

2024/01/21 05:30

縣府規劃「每月一運動」宣傳 名額一下就爆滿

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年全民運動會十月二十六日起六天在屏東縣舉行，縣府特別於一月至九月規劃每月一運動系列活動，宣傳全民運動會在屏東，提高鄉親對全民運動會的參與感；昨天「Here We Go」屏東首場千人瑜珈、有氧舞蹈體驗，為一系列活動開啟序幕。

南台灣超人氣瑜珈老師Michael昨天在縣立體育館前，帶領全場民眾在陽光綠意中體驗流動瑜珈，放鬆身心靈；壓軸登場的亞洲有氧天王潘若迪則帶來「Here We Go!」有氧舞蹈，隨著音樂律動，將現場氣氛炒熱到最高點，縣長周春米也和民眾同場舞動，她表示，接下來每個月都會安排運動體驗，歡迎民眾踴躍參加。

縣府教育處表示，瑜珈及有氧舞蹈一開放報名，一千個名額馬上就額滿，縣府特別加開兩百個名額，十月全民運動會期間將湧進一萬三千名隊職員到屏東縣大展身手，昨天的暖身活動，包括五人制足球、慢速壘球、原野射箭等項目，透過趣味體驗，讓民眾在日常生活中培養運動興趣。

昨天現場並有臉部彩繪、紋身貼紙、體適能檢測及產業市集等活動，吸引大小朋友享受愉快的週末假期，吸引超過兩千名民眾參與，場面熱鬧。

縣府表示，將陸續在二月及三月舉辦自行車、國武術及元極舞等相關活動，歡迎全國民眾一起來屏東同歡，感受屏東多向度的美麗；相關活動及報名方式可洽「好運動起來FaceBook粉絲專頁」或「好運動起來官方網站」查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法