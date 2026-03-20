舊倉庫轉身成「慢活」旅宿！屏東竹田頓物驛明開幕

竹田頓物驛3月21日開幕。（屏縣府提供）

屏東再添觀光亮點！屏東縣政府活化竹田車站周邊舊有建築，打造全新文化旅遊據點「竹田頓物驛」，將於3月21日正式開幕，開幕前即引發關注。縣府同步推出「住宿+體驗」旅遊套裝，結合旅宿、導覽與在地文化體驗，邀請旅人走進慢城竹田，開啟一段放慢腳步的深度旅行。

屏東縣長周春米表示，竹田頓物驛是縣府推動舊有空間活化的重要成果，在保留日治時期木造車站文化價值與場域特色的基礎上，導入餐飲、旅宿與多元體驗服務，讓空間成為旅人停留、交流與感受地方故事的「生活場域」。此次推出的旅遊套裝，從青年旅宿到別具特色的站長室空間，提供多元文化體驗內容，讓旅客一次體驗竹田的人文風景與生活節奏。

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所推出的套裝主打多元選擇，無論是一人輕旅或雙人出遊，都能找到合適的玩法。青年旅宿推出「住宿+小旅行」開幕優惠價2200元起，「住宿+下午茶」1000元起；而限定兩人入住的站長室，則提供「住宿+小旅行」5500元起及「住宿+下午茶」3999元起等方案。透過住宿結合導覽、餐飲與體驗活動，讓旅客不只是停留，更能走進竹田的日常與風土。

屏東縣政府客家事務處指出，竹田鄉為國際認證慢城，擁有獨特的客庄文化與純樸生活氛圍，竹田頓物驛的推出，進一步串聯在地觀光、文化與產業，成為旅人認識屏東的重要入口。未來也將持續推出多元活動與體驗內容，帶動更多人走入客庄、深入地方。

開幕限定套裝優惠限時推出，相關訂房及活動資訊可至竹田頓物驛官方粉絲專頁洽詢。屏東縣政府表示，開幕期間推出多項優惠方案，優惠內容依園區營運單位各項活動公告為準，歡迎民眾把握機會參與體驗，感受慢城竹田的生活步調與在地風貌，走進竹田頓物驛，展開一段屬於自己的慢城旅程。

竹田頓物驛3月21日開幕。（屏縣府提供）

竹田頓物驛青年旅宿3月21日開幕。（屏縣府提供）

竹田頓物驛青年旅宿單人床位。（屏縣府提供）

竹田頓物驛站長室的雙人房。（屏縣府提供）

竹田頓物驛餐飲。（屏縣府提供）

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