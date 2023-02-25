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    首頁　>　屏東縣

    屏東酒後糾紛一家4口竟聯手打警察 4警腦震盪骨折

    4名員警被打傷。（警方提供）

    4名員警被打傷。（警方提供）

    2023/02/25 12:21

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東春日鄉一起家族發生爭執互毆，枋寮警方前往處理，沒想到失控的陳姓一家三代共4人連警察也照打，造成4名員警受傷，全案依法送辦。

    枋寮警分局23日獲報轄區春日鄉發生民眾打架案件，立即啟動快打部隊，調派優勢警力趕抵現場，係42歲陳姓男子與親友飲酒後，酒後三巡，因細故與表弟發生爭執而互毆。

    警方到場發現陳姓男子酒後情緒激動，不斷大聲咆哮且有攻擊他人傾向，為避免其自傷或傷人情形發生，警方遂依警職法第19條欲將陳姓男子帶返勤務處所進行管束時，沒想到陳姓男子拒不配合，與現場員警發生拉扯，甚至揮拳毆打依法執行公務之員警，其陳姓父親（66歲）、黃姓妻子（39歲）及陳姓兒子（16歲）等人見狀亦一同出手阻攔警方，並聯手攻擊在現場處理偵查隊員警。

    失控狀況造成潘姓員警左手第五指閉鎖性骨折、衣服及所攜帶蒐證攝影機毀損；張姓員警頭部外傷、疑似輕微腦震盪、臉部及左手挫擦傷；藍姓員警頭部及右上肢擦挫傷及鄭姓員警右上肢擦挫傷，警方依妨害公務、傷害及毀損罪現行犯將陳姓一家人當場逮捕，訊後依法移送臺灣屏東地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    員警受傷情形。（警方提供）

    員警受傷情形。（警方提供）

    員警被打傷。（警方提供）

    員警被打傷。（警方提供）

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