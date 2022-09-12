為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大媽當街甩趴胞妹！逾10警車衝現場 網：台女版一拳超人

    拉扯中有一人被甩在地上，當場無法起身。（擷自爆料公社）

    拉扯中有一人被甩在地上，當場無法起身。（擷自爆料公社）

    2022/09/12 18:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓網友今天在臉書社團PO出影片，幾位女性民眾在街頭吵架，拉扯間其中一人被甩在地上，當場無法起身，隨後陸續有超過10輛警車衝到現場處理，網友則紛在底下留言「就一巴掌的功夫...呼來了那麼多警察」、「台灣女版一拳超人」，議論紛紛；警方則說，經查是親姊妹酒後起爭執，單純的家庭糾紛。

    「一拳超人咻咻（意指揮巴掌）人就飛出去了！」按陳姓網友PO在臉書社團「爆料公社」的影片內容顯示，當時已經深夜，4位民眾因不明原因在大街上爭吵，拉扯間有人要勸阻，其中一名馬尾女突然甩了另名短髮女巴掌，短髮女直接倒地重摔久久不起，不到1分鐘大批警力馬上趕到。

    原PO也說，外頭聲音持續將近1小時，當下先是6台警車趕到處理，後來又陸續來了4、5台，大概半小時內警車聲音沒停過，也讓她嚇壞說「太扯了，超多警車。」而網友隨後也在底下留言，「就一巴掌的功夫 …. 呼來了那麼多警察」、「台灣女版一拳超人」、「無影手一出力馬躺平」、「這女的很可以，一打十沒問題」、「真正內力深厚」，令人莞爾。

    轄區第五分局文昌派出所今天下午則表示，該案發生在上月29日深夜11點多，警局110勤指中心接獲報案，稱漢口路5段有人打架，二分局受理後即出動快打，包括永興所及偵查隊輪值小隊共7網16人前往查處，經查是一家人3女1男原本附近吃燒酒雞宵夜，席間姐妹因出國問題爭執，餐後離開之際發生拉扯。

    而後續因發生地點經釐清在北屯，故通知該所接辦，其母在場也表明是姐妹酒後纠紛，不須警方處理雙方也互不提告，處理員警即抄錄在場人相關資料，由其母帶回。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    多輛警車陸續趕抵，民眾驚呼連連。（擷自爆料公社）

    多輛警車陸續趕抵，民眾驚呼連連。（擷自爆料公社）

    文昌所長林志堅說明原由。（警方提供）

    文昌所長林志堅說明原由。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    兄弟酒後口角 弟弟持刀向哥哥叫囂
    2022/09/11 14:52

    兄弟酒後口角 弟弟持刀向哥哥叫囂
    家庭烤肉變調 父子上演全武行遭噴辣椒水
    2022/09/11 14:43

    家庭烤肉變調 父子上演全武行遭噴辣椒水

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    喝到翻臉！台中小吃店男掌摑女酒友 再補她一腳倒地落跑
    2022/09/04 14:15

    喝到翻臉！台中小吃店男掌摑女酒友 再補她一腳倒地落跑
    台中2男酒後疑因債務互毆 警出動快打壓制
    2022/08/29 20:15

    台中2男酒後疑因債務互毆 警出動快打壓制

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播