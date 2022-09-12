大媽當街甩趴胞妹！逾10警車衝現場 網：台女版一拳超人

拉扯中有一人被甩在地上，當場無法起身。（擷自爆料公社）

2022/09/12 18:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓網友今天在臉書社團PO出影片，幾位女性民眾在街頭吵架，拉扯間其中一人被甩在地上，當場無法起身，隨後陸續有超過10輛警車衝到現場處理，網友則紛在底下留言「就一巴掌的功夫...呼來了那麼多警察」、「台灣女版一拳超人」，議論紛紛；警方則說，經查是親姊妹酒後起爭執，單純的家庭糾紛。

「一拳超人咻咻（意指揮巴掌）人就飛出去了！」按陳姓網友PO在臉書社團「爆料公社」的影片內容顯示，當時已經深夜，4位民眾因不明原因在大街上爭吵，拉扯間有人要勸阻，其中一名馬尾女突然甩了另名短髮女巴掌，短髮女直接倒地重摔久久不起，不到1分鐘大批警力馬上趕到。

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原PO也說，外頭聲音持續將近1小時，當下先是6台警車趕到處理，後來又陸續來了4、5台，大概半小時內警車聲音沒停過，也讓她嚇壞說「太扯了，超多警車。」而網友隨後也在底下留言，「就一巴掌的功夫 …. 呼來了那麼多警察」、「台灣女版一拳超人」、「無影手一出力馬躺平」、「這女的很可以，一打十沒問題」、「真正內力深厚」，令人莞爾。

轄區第五分局文昌派出所今天下午則表示，該案發生在上月29日深夜11點多，警局110勤指中心接獲報案，稱漢口路5段有人打架，二分局受理後即出動快打，包括永興所及偵查隊輪值小隊共7網16人前往查處，經查是一家人3女1男原本附近吃燒酒雞宵夜，席間姐妹因出國問題爭執，餐後離開之際發生拉扯。

而後續因發生地點經釐清在北屯，故通知該所接辦，其母在場也表明是姐妹酒後纠紛，不須警方處理雙方也互不提告，處理員警即抄錄在場人相關資料，由其母帶回。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

多輛警車陸續趕抵，民眾驚呼連連。（擷自爆料公社）

文昌所長林志堅說明原由。（警方提供）

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