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    喝到翻臉！台中小吃店男掌摑女酒友 再補她一腳倒地落跑

    兩人在小吃店外拉扯。（圖由民眾提供）

    兩人在小吃店外拉扯。（圖由民眾提供）

    2022/09/04 14:15

    〔記者許國楨／台中報導〕兩名都姓王的男女昨相偕台中東區一家小吃店唱歌喝酒，未料幾杯黃湯下肚後卻衍生衝突，兩人從店內持續吵到店外並發生拉扯，期間男方掌摑女方再踹一腳，導致女方疑因酒後站不穩跌倒在地受傷，但男方見狀卻面帶微笑騎單車悄悄落跑，氣的女方今天到警所告狀，提出傷害告訴。

    經查，分別63歲、62歲的王男與王女是朋友關係，兩人昨下午相約到東區進德路上一家可以唱歌的小吃店消費，期間兩人疑因酒後因故起爭執，從店內一直吵到店外仍不罷休，再衍生肢體衝突，根據相關監視器畫面顯示，兩人當時站在店外路旁，先是互相拉扯，接著王男右手朝王女掌摑了一下，疑因力道不小加上王女酒後重心不穩腳步踉蹌。

    此時王男趁機再朝背對他的王女再補踹了一腳，造成王女當場摔倒在地，一旁民眾見狀趕緊上前攙扶，警方獲報到場後已無打架情事，且王男已早一步面帶微笑騎上腳踏車，離開現場揚長而去，警方隨即通報消防局，由119救護人員協助送醫，所幸沒有大礙。

    而王女在今天已至警所完成筆錄製作提告傷害，警方將通知王男到案說明，釐清案情。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    王女摔倒在地，王男則騎上單車離去。（圖由民眾提供）

    王女摔倒在地，王男則騎上單車離去。（圖由民眾提供）

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