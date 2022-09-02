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    雞排店老闆亂虧鄰居未婚妻 被揍到喪失嗅覺被迫關店

    高雄蘇姓雞排店老闆「嘴秋」亂虧鄰居的未婚妻，被揍到喪失嗅覺被迫關店。示意圖。（資料照）

    高雄蘇姓雞排店老闆「嘴秋」亂虧鄰居的未婚妻，被揍到喪失嗅覺被迫關店。示意圖。（資料照）

    2022/09/02 12:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓雞排店老闆「嘴秋」亂虧鄰居侯男的陳姓未婚妻，侯男替未婚妻出面教訓蘇男，朝他臉上揍了幾拳，結果蘇男被打到喪失嗅覺，連羊騷味都聞不到，害他無法繼續炸雞排，高雄地院依重傷害罪判侯男徒刑3年6月。

    判決指出，住在高雄前鎮區的侯男和蘇男是鄰居，2020年3月29日晚間7點半，侯男在家門口押菸時，遇到蘇男正巧從家門走出，由於侯男的未婚妻陳女長期被蘇男言語騷擾，蘇男一直對陳女說不要跟侯男在一起，自己很喜歡她等，讓侯男凍未條，趁機攤牌跟蘇男講清楚。

    兩人在家門口吵了起來，侯男朝蘇男臉上揮了幾拳，蘇男被揍到鼻血直流，就醫後雖無生命危險，但蘇男卻發現自己竟然喪失嗅覺。蘇男指稱，他受傷後，可以聞到的東西很少，人家煮羊肉時自己聞不到羊肉味、清掃家裡時也聞不到清潔劑的味道、咖啡味也幾乎聞不到。

    最讓蘇男崩潰的是，原本賣雞排維生的他，因聞不到雞排等食物味道，導致無法再開店賣雞排，家裡經濟陷入困境，於是他決定向侯男提告重傷害罪。高雄地院審理時，侯男坦承有揍人，但辯稱自己只是輕輕打他幾拳，不曉得會讓蘇男喪失嗅覺。

    侯男的律師也說，蘇男是接受「酚基乙基乙醇嗅覺閾值檢查法」而檢出嗅覺喪失，但蘇男經核磁共振檢查報告卻顯示嗅覺中樞神經並未受損，且蘇男自稱喪失嗅覺卻還保有抽菸習慣，認為他如果真的喪失嗅覺，也是抽菸導致的病變，不是被揍所造成的。

    但法官根據阮綜合醫院、高雄榮總及台中榮總的檢驗報告，確認蘇男不但「嗅覺喪失」，且「機能永久遺存顯著障礙」，且案發後迄今，蘇男已接受治療2年多，檢驗結果始終呈嗅覺喪失，醫院回函也指出日後完全治癒可能性很低，因此不採信侯男和律師的說詞，依重傷害罪判徒刑3年6月，可上訴。

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