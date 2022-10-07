屏東縣參選人資格審查 9人資格不符，1人死亡

屏東縣選舉委員會完成參選人資格審核。（記者葉永騫攝）

2022/10/07 18:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣選舉委員會今天（7）日完成地方公職人員選舉鄉（鎮、市）長、代表及村（里）長參選人資格審查，縣長、縣議員參選人資格都合格，待中央選舉委員會複審；鄉（鎮、市）民代表、村（里）長等參選人資格審議，有9人資格不符、1人登記後死亡致權利中止，其餘參選人資格符合。

屏東縣縣長3人登記、應選1席，縣議員101人登記、應選55席，鄉（鎮、市）長94人登記、應選33席，鄉（鎮、市）民代表557人登記、應選334席，村（里）長850人登記、應選443席，完成資格審查。

鄉（鎮、市）長候選人均符合規；鄉（鎮、市）民代表候選人有4人資格不符，不予登記，分別為萬丹鄉第3選區黃明治、鹽埔鄉第2選區許昆郎、內埔鄉第1選區林吉善、崁頂鄉第1選區吳文源；村（里）長候選人有5人資格不符，鹽埔鄉新圍村長王仁宗、高樹鄉東振村長賴招學、萬巒鄉萬全村長林桂松、竹田鄉西勢村長陳文欽及崁頂鄉港東村長陳素琴。因案登記截止前仍有公職人員選舉罷免法第26條第4、5、8、9款之情形，不得登記候選人之規定。

高樹鄉大埔村劉冬碧，則於登記後死亡，致權利中止。

同額競選部份，縣議員第11、15選舉區；鄉（鎮、市）長部分有麟洛鄉；鄉（鎮、市）民代表有8選舉區；村（里）長有153村里，審查合格參選人本月21日參加號次抽籤，縣長、縣議員將在縣政府南棟會議室抽籤；鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長則在各公所抽籤。

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