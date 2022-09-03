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    6都市長 30人登記參選// 16縣市長 65人角逐

    六都市長登記參選人名單

    六都市長登記參選人名單

    2022/09/03 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕年底九合一選舉參選人登記作業昨天截止，中選會統計，共有一萬九八二五位候選人完成登記，將角逐一萬一○二三個名額。其中，六十五人登記角逐十六席縣市長，卅人登記參選六都市長，戰況激烈。

    中選會說明，登記參選直轄市長有三十人、直轄市議員七四五人、縣市長六十五人、縣市議員九四一人、直轄市山地原住民區長廿人、直轄市山地原住民區民代表九十二人、鄉鎮市長四八九人、鄉鎮市民代表三三八三人、村里長一萬四○六○人。

    這次選舉，不僅是身兼民進黨主席的蔡英文總統與國民黨主席朱立倫的對決，也被視為蔡英文執政的期中考，同時也是二○二四總統大選的前哨戰。

    台北市長12人登記 歷年最多

    台北市長創歷年來最多人登記參選紀錄，共十二人登記參選，除民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊登記參選外，前台南縣長蘇煥智也登記，另有多位素人參選。

    新北市長僅侯友宜及林佳龍登記，藍綠捉對廝殺；桃園市長則有四人登記參選，分別為民進黨立委鄭運鵬、民眾黨立委賴香伶、國民黨張善政，鄭寶清以無黨籍登記參選。

    台中市長共有三人登記，分別是現任市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、素人參選的「地方媽媽」陳美妃。

    台南市長共有五人登記，分別為民進黨現任市長黃偉哲、國民黨市議員謝龍介、前立委許忠信、無黨籍林義豐、以及律師吳炳輝。高雄市長共有四人登記參選，民進黨現任市長陳其邁、國民黨柯志恩、無黨籍鄭宇翔、曾尹儷。

    中選會及直轄市、縣市選委會將於十月十四日前完成候選人資格審查，符合資格之候選人，則於十月二十一日辦理號次抽籤，十一月二十六日投票、開票。

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