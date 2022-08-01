先人英靈錯當萬應公祭拜百年 文史工作者農曆七月還真相

保力村散落六處的萬應祠、義民祠，都是當地居民的先祖。（記者蔡宗憲攝）

2022/08/01 09:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉保力村是恆春半島最大客家聚落，近年因為台劇《斯卡羅》廣為人知，文史工作者念吉成近期田野調查意外發現，當地散落六處的萬應祠、義民祠，竟然都是當地居民的先祖，參與當時原住民各番社戰鬥的義士，在農曆七月找出真相，還給一百六十七年前這些古碑主人們，真正的身分與歷史。

長期調查恆春半島文史的念吉成，近月初步走訪保力村周邊，在當地保安宮總幹事楊信德與耆老張慶堂、陳貴雄等人引領，深入叢山密林並越溪床，踏察散落保力村，六處分別稱「忠義祠」、「萬應祠」、「義勇祠」、「萬應公祠」、「興靈廟」等清朝咸豐「廣東惠潮嘉屬邑義勇」古碑，百餘年來耆老們統稱「萬應公」，連居民都不清楚其來歷。

念吉成調查，從《琅嶠地方的歷史與人群》一書中，可以發現一八五五年「豬勞束社」與「走社」的相互鬥殺，是粵人與生番的聯合，這事件豬勞束社糾同附近嘉應州客民百餘人，攻破「走社」，奪其田大小三十四坵，旱埔一塊，贈與客民，這個頭人就是豬勞束社的卓杞篤，而「走社」就是今社頂公園舊龜仔甪社舊部落之一，都從這些古碑獲得印證。

當地耆老楊信德等人也表示，這些通通以「萬應公」稱呼的小祠堂，從小時候就不曾注意，也不瞭解古碑典故，只知道先人訓示有拜有庇佑，感謝念吉成老師深入村落佐證歷史文獻，讓這些先人歷史能夠重現天日。

念吉成表示，除了找回這歷史真相，更印證《斯卡羅》劇中閩、客及原住民為了生活合縱連橫的複雜關係，而這一百六十七年來，保力客家人訛傳的「萬應公」，正是「開疆闢土先人烈士」史話外，更該正名為「廣東惠潮烈士祠」，應重建這段「保力粵人」珍貴史話，讓後代了解正確的恆春半島珍貴文史。

念吉成（左）近月初步走訪保力村周邊，在當地保安宮總幹事楊信德等人指引下找出真相。（記者蔡宗憲攝）

文史工作者念吉成近期田野調查意外發現，當地散落六處的萬應祠、義民祠，竟然都是當地居民的先祖。（記者蔡宗憲攝）

保力村散落六處的萬應祠、義民祠，都是當地居民的先祖。（記者蔡宗憲攝）

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