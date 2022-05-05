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    首頁　>　屏東縣

    再戰屏東縣長 蘇清泉：爭取中間、年輕選民與民眾黨支持

    蘇清泉問競爭對手周春米，為何屏東縣的家庭所得全台倒數第2？年輕人為何在家鄉沒有發展機會？如何讓年輕人留在屏東？（資料照）

    蘇清泉問競爭對手周春米，為何屏東縣的家庭所得全台倒數第2？年輕人為何在家鄉沒有發展機會？如何讓年輕人留在屏東？（資料照）

    2022/05/05 18:53

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨屏東縣長提名人蘇清泉今天傍晚接受廣播節目專訪時指出，他除了要爭取中間選民以及年輕人的認同，在屏東縣拿到3萬5000張政黨票的民眾黨，他也一樣要爭取支持。他也認為，這次屏東縣長由於換屆改選，加上民進黨初選廝殺慘烈，所以他的機會很大。

    談到台灣疫情時，蘇清泉批評疫苗施打率不高，原因就是政府沒有提供誘因，如果他當選縣長，民眾接種第1劑疫苗就提供500元，第2劑1000元，第3劑1500元，如此一定能增加民眾接種疫苗的誘因，拉高疫苗施打率。

    談到競爭對手，民進黨提名參選人、立委周春米，蘇清泉稱讚很優秀，過去當過法官。他透露，自己因為與現任屏東縣長潘孟安有訴訟，曾經在法庭上與擔任潘孟安律師的周春米對過手，不過，他要問競爭對手，為何屏東縣的家庭所得全台倒數第2？年輕人為何在家鄉沒有發展機會？如何讓年輕人留在屏東？

    主持人詢問，民進黨在屏東執政24年，建設始終不如高雄市，為何潘孟安的支持度還是很高？蘇清泉開玩笑說，潘孟安的聲望比俄羅斯總統普廷還要高，全世界支持度最高的領導人是中國國家主席習近平，高達90幾％，潘孟安也有大約90％，但關鍵就是為何沒有解決屏東的問題？如果他來當縣長，情況就會不一樣。

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